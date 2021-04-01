【選舉制度】曾國衞稱選區劃分工作進行中　坊間消息不確切

▲ 曾國衞（左）表示，地區直選選區劃分工作仍在進行中。（馮漢柱攝）

政制及內地事務局局長曾國衞表示，有關10個地區直選選區的劃分工作仍在進行中，政府會將2019年區議會選舉所劃分的逾400個選區，根據人口、選區大小、形狀等重新組合成10個選區。

今日立法會有關修改選舉制度小組委員會上，有議員關注地區直選10個選區劃分，是否如報道所指，會以人口數量作指標，即約70萬人劃分成一個選區。曾國衞指，一些坊間消息並不確切。

曾國衞又指，未來每屆立法會的任期仍維持4年，並無改變，如果本地立法順利在5月通過，就會在6月向受影響或新增選民，重開選民登記。 未來有三場選舉，曾國衞表示，現時正兩手準備，一方面正積極籌備相關工作，同時也有準備不同的預案，希望一旦疫情出現反覆，仍可如期進行選舉。

有議員關注選委會多重身份的問題，例如有人是人大代表或政協委員，又身兼其他界別中組織代表的當然委員，應如何處理。曾國衞指，身兼人大政協者，需先在其他界別登記成為當然委員，確保可更加善用席位；若在其他界別有多重身份，則可自由選擇。內地事務局常任秘書長鄧忍光補充，如出現空缺，一般都容許所屬團體的管理委員會委任替代人選，強調當然席位屬於機構，不是屬於個人。

特首林鄭月娥早前稱該制度只會在選舉期間出現特殊情況才會啟動選委會召集人制度。至於何謂「特殊情況」及何時啟動，曾國衞表示，暫時未有詳細情況，「必要時才會產生」，屆時由中央啟動還是由總召集人自行啟動，現時亦未有具體說法。

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記者：林曉君