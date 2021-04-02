【麥當勞加價】麥當勞部分食品及套餐即日起加價5毫至1元　13款產品凍價【內附詳情】

▲ 麥當勞部分食品及套餐即日起加價5毫至1元，13款產品則維持不變。

香港麥當勞宣布，即日（2日）凌晨4時起，部分單點食品及套餐加價5毫至1元，平均加幅為1.4%，包括麥旋風﹑巨無霸餐﹑早晨全餐等，主因食材通脹及貨運成本增加；而13款產品則會凍價，涵蓋魚柳包（單點）﹑3款不超過30元的「平價餐」﹑指定早餐套餐等。

香港麥當勞今日（2日）公布，即日起上調部分食品及套餐售價0.5元至1元，平均加幅為1.4%，包括：

大部分超值選及單點產品，例如：巨無霸、芝士安格斯、麥旋風、9件麥樂雞（加價5毫）

超值早晨套餐，例如：早晨全餐、珍寶套餐、板燒雞腿扭扭粉套餐（加價1元）

超值套餐，例如：巨無霸餐、 磨菇安格斯餐（加價1元）

麥當勞表示，有13款產品會凍價，主要為較受顧客歡迎的食品，其中魚柳包（單點）﹑6件麥樂雞超值套餐及豬柳蛋漢堡（單點）分別連續第5年﹑第3年及第2年凍價，各維持11元﹑25元及12元。

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麥當勞於過去5年均會在元旦日加價，今年初曾宣布不會加價，事隔4個月後終決定上調個別食品及套餐的售價。

麥當勞解釋，疫情下市民減少出外用餐及聚餐，外地多個港口關閉，貨船縮減國際航線，令貨運價格於過去一年大幅上升，反映貨物海運價格的全球貨運指數（World Container Index）按年上升超過2倍，對營運成本構成重大影響。

麥當勞續言，公司預期貨運價格高企仍會持續一段時間，食肆未來的經營環境仍然充滿挑戰，故就價格進行調整，全年平均加幅為1.4%，形容調整幅度溫和，並維持多款受歡迎食品價格不變，減低對顧客的影響，公司亦會繼續開源節流、嚴格控制成本。

此外，麥當勞於復活節期間，手機APP由4月5日至11日將推出美食優惠，例如：

1元凍/ 熱港式奶茶（細）

12元煙燻麥炸雞配中汽水

19元雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水

29元雙層魚柳飽餐

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記者：陳曉瑩