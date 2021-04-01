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【通識改革】公民與社會發展科DSE僅設一份試卷　加入MC及短答

社會 18:17 2021/04/01

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高中通識科改名「公民與社會發展科」，文憑試（DSE）將只設1份試卷。（資料圖片）

高中通識科將改頭換面，改名「公民與社會發展科」，維持必修必考但文憑試只設「達標」與「不達標」兩級。新科敲定今年9月在中四級起推行，新考評模式將於2024年起的文憑試落實，據最新的課程框架及評核大綱，新科只設「資料回應題」一份試卷，擬設題型增設多項選擇題（MC）及短題目。

教育局今日（1日）公布公民與社會發展科的評核大綱，通識科原有佔分30%的卷二「延伸回應題」，以及佔20%的獨立專題探究（IES），均會被取消；唯一獲保留的試卷「資料回應題」佔該科比重100%，考試時間跟現行一樣，維持2小時。

當局表示，試卷將視乎資料、課題性質，擬設不同題型，包括多項選擇題、短題目、短文章式問題等。評核大綱亦列出11項評核目標，以評估考生能力，包括在分析「已發展成熟的當代課題」時能應用相關知識等。

大學校長會今午發聲明，指因應文憑試通識科改動後，評級只設「達標」（Attained）及「不達標」（Not Attained）兩級，大學校長會決定，自2024/25學年起，入學的文憑試考生在4個核心科目的基本入學要求，將由「3322」改為「332A」，即「332」及「達標」。

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責任編輯：馮琪雅

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