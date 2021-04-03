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【胃癌治療】30多歲女子胃痛半年求醫揭患癌須切胃　外科醫生拆解胃癌手術的種類

社會 16:16 2021/04/03

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港安醫院外科顧問醫生楊丕祥指出，治療胃癌主要是切除腫瘤。

胃癌在本港十大常見癌症中排第六位，根據醫管局香港癌症資料統計中心資料，2018年共有1,277宗新症，當中7%患者是50歲以下。要治療胃癌其實不是沒有可能，港安醫院外科顧問醫生楊丕祥指出，治療胃癌主要是切除腫瘤，另有化療、電療、免疫治療及標杷藥，部分患者在做胃部切除手術前或後亦須進行俗稱「胃搭橋」手術，以方便日後進食。

港安外科顧問醫生楊丕祥在新一集TOPick診症室指出，早期胃癌的症狀非常輕微，主要是胃部感到不適、胃氣、胃脹；後期的症狀則會是長期吃東西時感到胃痛，如胃癌已侵蝕至胰臟，可能會影響背脊神經線以及胰臟神經線，導致腰痛。

他在臨床上曾遇過一些年輕患者，當中包括一名30多歲女士，她在胃痛6個月後始照胃鏡，發現其胃下方的幽門位置有腫瘤，期數為第三期。她及後接受微創機械臂切除腫瘤手術以及化療後已經康復。

他解釋，年輕患者患癌的原因有可能是因為家族中曾有人患癌，但大部分人是幽門螺旋菌引致，因幽門螺旋菌如潛伏在胃內一段長時間，如10至20多年，可引致胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌、淋巴癌等。

要治療胃癌主要是靠手術將腫瘤切除，至於胃容量的減少會否影響身體的吸收，詳情請留意4月5晚上10時播出的TOPick診症室

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記者：郭詩詩

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