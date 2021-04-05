【環保巴士】九巴第三代太陽能巴士誕生　可自動供電為焗熱車廂降溫

▲ 九巴近日成功研發第三代太陽能發電裝置雙層巴士。（程志遠攝）

每次搭巴士，最怕遇正焗熱車廂。九巴近日成功研發第三代太陽能發電裝置雙層巴士，除了可減省每日5至8%耗油量，同時可供電為車廂降溫，只要車廂溫度達攝氏35度，就會啟動抽風機降溫8至10度，讓乘客不用再捱「流動焗爐」。九巴正向運輸署申請相關裝置的審批，計劃先為明年抵港170輛新巴士，以及車齡約10年、耗油量較多的舊巴士加裝，並會優先於高速公路、日照較長的路線使用。

九巴在2017年首次自行研發出太陽能發電裝置雙層巴士，時至今日已經發展成第三代巴士。與過往兩代不同，九巴今次引入超薄太陽能板，厚度僅約2毫米，可直接貼在車頂，而太陽能板底部則設有隔熱層，用作減低車廂溫度。

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車頂上的太陽能板可從陽光吸收能量轉化為電能，供電予車上16把風扇，當中12把用作車廂冷氣系統，而車尾4把風扇則用作抽風機，車廂溫度高達至35度時，太陽能會供電給抽風機，抽走車廂熱空氣，降低車廂溫度達攝氏8至10度，乘客亦不用再捱「流動焗爐」。

雖然新一代巴士的太陽能板由上一代的28塊，減至16塊，但每塊可產電面積更大，每塊太陽能板的供電效提升近一倍，由上一代的8.6千瓦時（kWh），提升至第三代的16.2kWh，令巴士整體太陽能效能提成3成多。每日每輛巴士平均可節省7升燃油，相當於每輛巴士約5至8%耗油量，同時每日減少相於18.2公斤碳排放。

九巴工程部工程師張勻耀解釋，舊一代太陽能板會由兩塊玻璃夾起，其生產時會預留一些白色的空間，但由於新的太陽能板生產程序不同，令「留白」位置減少，加大吸電面積，故此推出第三代太陽能巴士，令吸電和供電效能更加理想。

九巴車務策劃部主管梁領彥指，正向運輸署申請相關裝置的審批，獲批後率先為明年抵港170輛新雙層巴士，以及車齡約8至10年的現有巴士，安裝第三代太陽能發電裝置，「舊嘅車耗油量高啲，慳嘅油亦會多啲」。他指，首批太陽能巴士優先服務一些高速公路、日照較長的路線使用，令太陽能版效能提升。

梁領彥又指，每塊太陽能板成本不高，並由維修部員工負責，在日常維修時改裝，故有關成本會計入恆常維修，不用額外投放大量資源，相信其節省燃油成本，可完全覆蓋改裝成本，對紓緩票價壓力有一定幫助。他強調，加裝太陽能板是長遠可持續發展，九巴會陸續為新舊巴士加裝太陽能板，預計4至5年後約8成巴士會完成改裝。

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記者：陳子謙