【年輕創業】00後男生公開試後因「懶」創業　開創優惠著數整合平台3年賺過百萬

▲ 香港著數網創辦人Thomas成立平台時年僅17歲，在短短3年間賺下過百萬營業額。

香港中學文憑試（DSE）即將開考，不少考生趕在最後階段努力準備應考。出生於00後Thomas在2018年公開試結束後，與朋友外出消費娛樂時靈機一觸，創辦了優惠著數整合平台，在短短3年間賺下過百萬營業額，目前網站會員數目超過10萬。

創業全因一個「懶」字

當時年僅17歲的Thomas，在3年前考完DSE後經常跟朋友外出玩樂。由於那時候仍然是中學生的他們並沒有太多金錢花費，所以時常在報紙、網上及社交媒體尋找合適的優惠，盡量省錢。過程中，Thomas發現市場上的優惠資訊過於零碎，缺乏統一性的整合平台，於是靈機一觸，趁著考試後的空閒時間，成立能便利大眾的優惠平台香港著數網HongKongJetso。

平台在2018年一推出已受到大量關注，Thomas期間不斷將自己的構思付諸實行，改善用戶體驗。他指不少想法都是從日常中受到啟發，例如參考便利店的積分計劃，在網站設立會員制系統與用家建立連繫；又推出「每日任務」讓會員換取積分，一方面加強用家的參與及對品牌的忠誠度，另一方面與商戶合作，讓用家得到更好的優惠，達致互惠互利。

與超過100間商戶合作 創下過百萬營業額

香港著數網填補了現有的市場空隙，不只令一眾市民及學生受惠，更成為不少公司的宣傳渠道。目前平台與超過100間不同類型的商戶合作，由超級市場、化妝品專門店，餐廳、服務店到高端品牌。Thomas表示，

成功的秘訣為一直跟貼社交媒體最新趨勢，不止設立會員制，我們亦留意到Facebook群組能達到更高的觸及率，所以便設立會員群組及開設新興社交媒體平台Mewe帳戶。

平台發展越趨成熟，網站現時更有「親身實測」的飲食、旅遊、及精選新聞等豐富網站內容，為觀眾帶來更多不同的獎品Giveaway及優惠活動。

因年紀遭受拒絕 幸得同路人相助

一位17歲青年從零開始創業，Thomas表示聘請人手為當時最大的難題。因為設立平台需要各種專才，例如維護網站的技術人員、編輯及社交媒體管理員等，但因受到年齡限制，Thomas難以說服有經驗的人士幫忙，一度感到徬徨。不過，他在機緣巧合下認識到在創科方面發展的Anson Sham岑俊穎，並獲得對方幫助。

Anson當年20歲，與Thomas一樣，曾經擁有相似經歷，加上兩人在經營企業方面有相似理念，故一拍即合。Anson其後為Thomas介紹人手，助Thomas成功度過招人的難關。現時 ，Thomas 打算為更多中小型企業宣傳，豐富市場的多樣性，並增加合作，繼續發揮為大眾搜羅更多著數的精神。

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責任編輯：鄭樂晴