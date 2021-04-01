港人滯留英國等4個極高風險國家　本月21日起可乘兩個倫敦指定航班返港

▲ 政府安排至少兩班指定航班，接載位於極高風險地區的港人返港。（資料圖片）

政府今（4月1日）宣布，身處英國、愛爾蘭、巴西及南非的合資格香港居民，可乘搭4月21日及4月28日兩個指定航班，由英國倫敦出發直飛本港，毋須受到現時來港限制，可獲安排到指定檢疫設施，強制檢疫21天。政府強調，除非乘搭指定航班，否則曾逗留受影響國家的港人，不會獲准登機來港。

指定航班於本月21日及28日，上午9時10分從英國倫敦出發來港，航班CX 2252，由國泰營運。指定航班的預約購票系統，航空公司於4月8日開放，成功購票的旅客，會被連結到指明檢疫設施的預約系統訂房，房價每晚400至500元。

為減低感染風險，乘搭指定航班的抵港乘客，需統一於青衣華逸酒店，進行21天強制檢疫，不得入住指定檢疫酒店計劃下的酒店。相關檢疫人士將須在抵港第7天、第12天及第19天進行檢測。



乘客在辦理登機手續時，須出示預定起飛時間前72小時內，進行的合資格PCR病毒陰性結果證明。此外乘客亦須出示在青衣華逸酒店預訂到港後21晚的訂房確認書。

另外政府也放寬低風險地區來港限制，於4月9日或之後抵港，並於抵港當天或之前21天只曾於澳洲、新西蘭或新加坡逗留的人士，強制檢疫期可縮減至14天，他們須在之後7天自我監測，及在抵港第19天進行強制檢測，有關人士仍須在指定酒店強制檢疫。

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責任編輯：吳卓峰

政府發言人稱， 考慮到在大部分受影響香港居民身處的英國，其確診個案數字已有所下降，以及當地的疫苗接種進度理想，相關的登機限制有空間可逐步取消。



因應全球2019冠狀病毒病疫情嚴峻及嚴防新變種病毒輸入，政府自去年十二月底根據《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），就曾在極高風險的A組指明地區逗留人士實施登機到港限制措施。



政府發言人表示：「為確保相關香港居民能有序地返港，並減低大批旅客同時間抵港時可能出現的感染風險，政府將指定乘搭特定航班的乘客不受登機來港限制，並安排這些抵港人士到指明檢疫設施進行21天強制檢疫。」







發言人重申：「目前適用於A組指明地區的登機限制仍然生效。任何人士如於登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區（包括英國）超過兩小時，除非乘搭指定航班，否則不會獲准登機前來香港。」

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