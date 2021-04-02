【關注自閉】16歲自閉兒畫作代言語突破框框　港媽賣樓月花$2萬密集訓練爭取黃金期

▲ 16歲自閉少年李京岸言語能力弱，以畫作代言語突破框框挑戰自我。

每54名兒童就有1位患有自閉症！比例相當高，可是不少人對自閉兒仍有偏見。今年16歲的自閉少年李京岸言語力弱，一路成長以來飽受歧視。不幸中大幸，媽媽Peacher多年來守護兒子身邊，不惜賣樓花錢在兒6歲前做盡治療訓練，助入讀主流校，並發掘他的才藝天賦，在國際繪畫賽事奪獎獲肯定。

16歲京岸現時在男校天主教慈幼會伍少梅中學讀中一，回想1歲多時語言能力倒退，沒有眼神交流，常來回踱步，叫他名字不回應，聽到「Mickey Mouse」才有反應，玩26個大細楷字母及數字木拼圖，他只花5分鐘拼好，媽媽心想「兒子不是天才就是白痴」。Peacher向兒科醫生提出憂慮兒子有自閉症，醫生指出京岸是中度智障、整體發展遲緩，弱點在於言語能力，難以清晰向他人表達感受。及後指他是「非典型」的自閉兒，特別乖巧。

▲ 媽媽Peacher悉心照顧自閉兒京岸。（李家健攝）

賣樓斥資報密集治療訓練

為爭取治療黃金期，Peacher辭工變成全職媽媽，跟丈夫決定賣樓，將金錢投放在兒身上報讀很多私人訓練，而至今只能租樓也沒怨言。及後，京岸成功輪候到協康會特殊幼兒中心接受訓練，令爸媽舒一口氣。

2歲至6歲很多事都做過，言語治療、職業治療、音樂治療、顱底骨、針灸、水療、幼兒導師訓練等……日日都陪兒子訓練治療，每月平均花費約$2萬。

▲ 京岸在一歲多時開始退步，沒有眼神交流，反應呆滯。（受訪者提供）

爸媽的努力沒白費，兒子有好轉，不計言語能力，媽媽最安慰是見證兒子變得精靈了很多。到入學適齡期，不想限制其發展，希望兒子入主流校。

有位朋友曾帶我到特殊學校，看過中度、嚴重智障學生，自覺「我個仔都不是那麼差」，心就沒有那麼沉。

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爭取在協康會特殊幼兒中心重讀一年，再加上課餘的補底，如親自補習中英文等學科，又聘請私人幼兒導師額外訓練，經過一年努力，評估報告為輕度智障，京岸可入讀主流小學及中學的融合教育。

▲ 京岸的語言天分弱，難以表達感受，但可從畫作表現自己。（受訪者提供）

言語力弱 才藝多樣

京岸言語能力雖弱，但強項多多，驚人的記憶力，背默常取滿分，更寫得一手漂亮的字，才藝更是多籮籮。

兒子讀書成績不好，但我會積極鼓勵他發展不同的才能，例如游泳、溜冰、跆拳道、街舞、網球、足球、鋼琴、傷健馬術等，引證他的才能，亦讓社會肯定他。

▲ 京岸於2018年憑作品《我是畢加索》參加少年藝術節（亞洲青少年藝術盛典），奪得繪畫組金獎。（受訪者提供）

以創作代言語突破自我

疫情下，現時京岸有繼續學繪畫及打鼓。他將平時語言沒法表達的感受化成畫作。更在朋友鼓勵下參加2018年中日少年藝術節（亞洲青少年藝術盛典），以《我是畢加索》奪得繪畫金獎。媽媽開心，並感謝丈夫成為強力家庭後盾︰

畫畫要$2000多，打鼓$3000多。我都是慳自己，但丈夫在機場工作，疫情下放無薪期，又沒有OT額外的補錢，但又要頂著（家庭經濟支柱）。

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兒子是孝順仔大BB

現時已沒有聘請工人姐姐。媽媽大讚兒子很乖，幫手做很多事，有時會取枕頭被鋪及執碗，她笑指自己做「妲妃」，翹埋雙手攤抖享受。

他是孝順仔一名，食剩2件餸都會優先夾給我，取牙籤給我會撕埋張紙。他比正常的孩子乖，回家會自己沖涼。

▲ 母子出席「協康會自閉症關注周2021」活動，分享個人經歷及畫作。（李家健攝）

母子關係很親密，是協康會特殊幼兒中心舊生的京岸，他跟媽媽受邀分享經歷，趁4月2日「世界自閉症關注日」，讓更多人了解自閉孩及其照顧者的困境。受訪者主力是Peacher，京岸全程陪伴媽媽。至活動尾聲，京岸跟爸爸一起坐，他走向媽媽扭計，似幼兒般地說話，記者聽不清楚他的話語，但媽媽秒懂，指出兒子累了要睡午覺，Peacher向他說︰

去爸爸度先，等陣快返屋企，好唔好？得得得，好快好快，okok，你去我袋度拎朱古力餅，BB。朱古力餅媽媽個袋度有，快啲gogogo！

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母憂百年歸老兒沒人照顧

在媽媽眼中，京岸十足是「大BB」，記者指母子互動很溫馨甜蜜，媽媽笑著回說兒子︰「好搞笑！好得意！」可是媽媽憂心親友之外，未必很多人明白京岸這些SEN孩子，擔憂兒子小時已遇到不少歧視，日漸長大更甚。

萬一他行到出街被誤會，被人打了他之後才知道他是特殊怎麼辦？這些自閉症小朋友外貌沒不同，但有些古靈精怪行為，希望大眾認識他們。我又擔心他生病了不懂說出來，日後我死了，他病了發高燒又不懂跟人講，近日我會為兒子申請排入住院舍，見步行步。

▲ 繪畫班的自閉症學生畫作將於5月展出，屆時京岸其中一幅游水幅浮雕將展出。日期為5月11至16日，地點在會展Art Centre。（受訪者提供）

現時Peacher自發去幫助育有SEN孩子的家長，主動跟自閉兒家長分享經驗。同時，她努力推廣讓兒子的藝術才能幫自己及社會。

自閉兒回饋社會可能是天方夜譚，但我相信如有機會給這些孩子，則不難成事。朋友幫忙製作了T-Shirt、Tote Bag、貼上畫作貼紙的手作肥皂等，在朋友之間很受歡迎。又如有機構可考慮找SEN孩子合作，將他們作品印在禮物上等，令送禮富有意義，而收益幫回他們持續上興趣課，同時可捐出部分作慈善。

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以上都是Peacher的願景，也是一眾自閉兒家長的心願，希望社會容得下SEN孩子，大眾接納甚至了解他們無限的潛能。

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記者：顏紫燕