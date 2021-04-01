【幸福人妻】陳凱琳靠整餅減壓首次推出復活節蛋糕　兩年抱兩棄拍劇專心湊仔︰反對仔仔入行

▲ 兩年抱兩及升呢做幸福人妻的陳凱琳，今年復活節會聯乘餅店推出復活節蛋糕。

復活節，對於在加拿大長大的「鬼妹仔」香港小姐冠軍陳凱琳（Grace）來說，是個別具意義的Family day。自從她在2018年嫁給鄭嘉穎後，就兩年抱兩，升呢做幸福人妻。

今年，亦是Grace首個與兩位兒子一起度過的復活節。喜歡烘焙的她，特意與西班牙蛋糕品牌La Vina合作推出3款復活節蛋糕，希望為每個家庭送上喜悅及快樂，更和大家分享湊仔趣事。

▲ 陳凱琳今個復活節會與La Vina聯乘合作，推出3款復活節蛋糕系列。（餅店提供）

首次推出復活節蛋糕

提起復活節，大家自不然會想起可愛的白兔，陳凱琳也不例外，所以她與西班牙蛋糕品牌La Vina首個聯乘研發的復活節蛋糕，也選用了白兔最喜歡的紅蘿蔔做主題。「我由細到大都很重視復活節，因為我是基督徒，復活節對我來說是特別有意義。」

Grace說，小時候每年的復活節都會在教會崇拜中度過，教友會各自帶自己製作的餸菜來，一班小朋友圍着分享美食，又會將雞蛋烚熟，然後畫有眼耳口鼻的復活蛋慶祝，非常開心。

我自己很喜歡復活節，就算現在有了自己家庭，復活節也是個令我感覺很family的日子，可以和小朋友一起Easter egg hunt、吃朱古力及參加聚會。」

她創作的復活節紅蘿蔔蛋糕，有賓尼兔及賓尼兔尾巴兩款造型，主要材料有新鮮紅蘿蔔、黑糖、雞蛋、肉桂及核桃，賣相可愛，營養高又健康。

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春日限定芝士蛋糕

除紅蘿蔔蛋糕外，La Vina亦以來自西班牙San Sebastian的著名Basque Burnt Cheesecake食譜作藍本，炮製出「You' ve tried the rest, now try the best!」的芝士蛋糕，掀起坊間一陣芝士熱潮。Grace更特意推出兩款季節限定的新口味芝士蛋糕，包括有柚子紅豆及日本櫻花味，可於5月前訂購。

她說︰「試了第一口柚子味後，我的反應是：「Oh my god!原來可以這樣美味！」香港人其實很喜歡柚子味，配上較膩的芝士蛋糕後，反而帶來清新感覺。而大家喜歡到日本看櫻花，卻未必知道櫻花是甚麼味道，我們試過將幾款有櫻花元素的茶葉製成蛋糕，最後選出的這款，就是我心目中的櫻花味。」

整甜品可以減壓

「如問我最喜歡是甚麼味道，我會答是新鮮出爐的味道，如麵包店那種。在加拿大時，我周末經常和朋友在家中焗曲奇或鬆餅，而我最拿手的就是檸檬撻，雖然步驟複雜，但我就是喜歡那種程序感。」

Grace於2018年嫁予鄭嘉穎後就兩年抱兩，誕下大仔鄭承悅（Rafael）及細仔鄭承亮（Yannick），在短短兩年間經歷人妻及人母兩大身份改變，她笑言壓力都頗大，所以最好的減壓方法就是整甜品。

我記得剛生完Rafael後，又要餵人奶，好像未應付到。有天有男性好友問我在做甚麼，我說正焗蛋糕慶祝自己生日，他非常愕然，問我是傻了嗎？竟然還有精神去整甜品。可能男生不明白這心態吧，我覺得在廚房裏甚麼也不用想，專心秤材料、調校溫度，全程投入那件事中，就算外面有甚麼不愉快的事發生，也會忘記得一乾二淨，讓我有放空的時間。

▲ 嘉穎與Grace因拍攝電視劇《殭》而認識，拍拖3年後於峇里島拉埋天窗。（ig圖片）

專注湊仔寧棄拍劇

轉眼間，大仔Rafael已經兩歲，開始上學，她說仔仔第一日上學時，她也非常緊張。「我每天都會陪他上課，現在每日3小時的課堂，我都會在課室門外等他，有時會偷望課室看看他在做甚麼。幸運地他很愛上課，很投入與其他小朋友玩耍。」

不過細仔Yannick只有7個月大，她說會與嘉穎會分工合作，一人輪住湊一個，並笑言現在會選擇專心相夫教子，不會想復出的事。

會否心動想再拍劇？暫時真的沒有。我兩個兒子也太細了，經歷過湊大仔後，我知道小朋友由0至2歲的轉變是很快，我不想錯過細仔這個階段。如果我湊大仔這兩年間沒有接劇，但細仔反而有的話，我會覺得對不起他。

Grace亦大讚老公嘉穎是個好爸爸：「細仔未出世前，他跟我說一定要讓Rafael感覺到我們很愛他，他有這種安全感，就不會覺得我們忽略他，自然不會呷醋。」

▲ Grace於2020年7月誕下二仔Yannick，一家四口開心慶祝仔仔出世100日。（ig圖片）

反對兒子入行

而對於兩個兒仔將來的發展，她說不擔心自己會是怪獸家長，與嘉穎一樣都只希望兒子做個好人，最緊要開心，唯獨是有一事會反對：

如果兒子要做這一行，我首先會警告他們，因為媽媽也覺得很辛苦，我認為可以再想清楚些，哈哈。

La Vina

地址：中環嘉咸街23號3號舖

營業時間：10am-7pm

電話：9612 0988

記者：黃依情