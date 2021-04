【日日媽媽聲】靚媽陳凱琳靠整餅減壓　兩年抱兩放棄拍劇︰會覺得對不起兒子

▲ 兩年抱兩及升呢做幸福人妻的陳凱琳,今年復活節會聯乘餅店推出復活節蛋糕。

復活節,對於在加拿大長大的「鬼妹仔」香港小姐冠軍陳凱琳(Grace)來說,是個別具意義的Family day。自從她在2018年嫁給鄭嘉穎後,就兩年抱兩,升呢做幸福人妻。

今年,亦是Grace首個與兩位兒子一起度過的復活節。喜歡烘焙的她,特意與西班牙蛋糕品牌La Vina合作推出3款復活節蛋糕,希望為每個家庭送上喜悅及快樂,更和大家分享湊仔趣事。

▲ 陳凱琳今個復活節會與La Vina聯乘合作,推出3款復活節蛋糕系列。(餅店提供)

首次推出復活節蛋糕

提起復活節,大家自不然會想起可愛的白兔,陳凱琳也不例外,所以她與西班牙蛋糕品牌La Vina首個聯乘研發的復活節蛋糕,也選用了白兔最喜歡的紅蘿蔔做主題。「我由細到大都很重視復活節,因為我是基督徒,復活節對我來說是特別有意義。」

Grace說,小時候每年的復活節都會在教會崇拜中度過,教友會各自帶自己製作的餸菜來,一班小朋友圍着分享美食,又會將雞蛋烚熟,然後畫有眼耳口鼻的復活蛋慶祝,非常開心。

她說:「很喜歡復活節,就算現在有了自己家庭,復活節也是個令我感覺很family的日子,可以和小朋友一起Easter egg hunt、吃朱古力及參加聚會。」

Grace創作的復活節紅蘿蔔蛋糕,有賓尼兔及賓尼兔尾巴兩款造型,主要材料有新鮮紅蘿蔔、黑糖、雞蛋、肉桂及核桃,賣相可愛,營養高又健康。

春日限定芝士蛋糕

除紅蘿蔔蛋糕外,La Vina亦以來自西班牙San Sebastian的著名Basque Burnt Cheesecake食譜作藍本,炮製出「You' ve tried the rest, now try the best!」的芝士蛋糕,掀起坊間一陣芝士熱潮。Grace更特意推出兩款季節限定的新口味芝士蛋糕,包括有柚子紅豆及日本櫻花味,可於5月前訂購。

她說︰「試了第一口柚子味後,我的反應是:「Oh my god!原來可以這樣美味!」香港人其實很喜歡柚子味,配上較膩的芝士蛋糕後,反而帶來清新感覺。而大家喜歡到日本看櫻花,卻未必知道櫻花是甚麼味道,我們試過將幾款有櫻花元素的茶葉製成蛋糕,最後選出的這款,就是我心目中的櫻花味。」

整甜品可以減壓

陳凱琳稱「如問我最喜歡是甚麼味道,會答是新鮮出爐的味道,如麵包店那種。在加拿大時,周末常和朋友在家中焗曲奇或鬆餅,而我最拿手的就是檸檬撻,雖然步驟複雜,但就是喜歡那種程序感。」

Grace於2018年嫁予鄭嘉穎後就兩年抱兩,誕下大仔鄭承悅(Rafael)及細仔鄭承亮(Yannick),在短短兩年間經歷人妻及人母兩大身份改變,她笑言壓力都頗大,所以最好的減壓方法就是整甜品。

陳凱琳回憶說:「記得剛生完Rafael後,又要餵人奶,好像未應付到。有天有男性好友問我在做甚麼,我說正焗蛋糕慶祝自己生日,他非常愕然,問我是傻了嗎?竟然還有精神去整甜品。」

她續指:「可能男生不明白這心態吧,我覺得在廚房裏甚麼也不用想,專心秤材料、調校溫度,全程投入那件事中,就算外面有甚麼不愉快的事發生,也會忘記得一乾二淨,讓我有放空的時間。」

▲ 嘉穎與Grace因拍攝電視劇《殭》而認識,拍拖3年後於峇里島拉埋天窗。(ig圖片)

專注湊仔寧棄拍劇

轉眼間,大仔Rafael已經兩歲,開始上學,她說仔仔第一日上學時,她也非常緊張。「我每天都會陪他上課,現在每日3小時的課堂,我都會在課室門外等他,有時會偷望課室看看他在做甚麼。幸運地他很愛上課,很投入與其他小朋友玩耍。」

不過細仔Yannick只有7個月大,她說會與嘉穎會分工合作,一人輪住湊一個,並笑言現在會選擇專心相夫教子,不會想復出的事。

問會否心動想再拍劇?她表示暫時真的沒有:「兩個兒子也太細了,經歷過湊大仔後,知道小朋友由0至2歲的轉變是很快,不想錯過細仔這個階段。如果湊大仔這兩年間沒有接劇,但細仔反而有的話,我會覺得對不起他。」

反對兒子入行

Grace亦大讚老公嘉穎是個好爸爸:「細仔未出世前,他跟我說一定要讓Rafael感覺到我們很愛他,他有這種安全感,就不會覺得我們忽略他,自然不會呷醋。」

而對於兩個兒仔將來的發展,她說不擔心自己會是怪獸家長,與嘉穎一樣都只希望兒子做個好人,最緊要開心,唯獨是有一事會反對:「如果兒子要做這一行,我首先會警告他們,因為媽媽也覺得很辛苦,我認為可以再想清楚些,哈哈。」

▲ Grace於2020年7月誕下二仔Yannick,一家四口開心慶祝仔仔出世100日。(ig圖片)

La Vina

地址:中環嘉咸街23號3號舖

營業時間:10am-7pm

電話:9612 0988

記者:黃依情