【為時未晚】《Chill Club》隱世歌手邀劉諾生合作　陳青昕新歌探討情緒勒索【有片】

▲ 《Chill Club》隱世歌手陳青昕推出新歌《為時未晚》。

曾上ViuTV節目《Chill Club》演唱並獲得樂迷關注的「隱世歌手」陳青昕（Renee）最近有新搞作，陳青昕找來合作無間的著名音樂人劉諾生（John Laudon）一同推出全新EP《Just You and Me》。

陳青昕接受TOPick專訪大談其最新EP內的新歌《為時未晚》，並分享音樂對她的影響。

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陳青昕再與John Laudon合作

Renee最近推出新歌《為時未晚》，她表示，「音樂上今次與John Laudon合作，想有更強烈的Band Sound，但是屬於女聲的，好像很久沒在廣東歌上做這事。」

她給大家的第一個訊息就是試試不同事物，「廣東歌未必會唱這麼澎湃的歌，但不要緊，反正我的聲音可以嘗試。」

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▲ （受訪者提供）

新歌大談情緒勒索

Renee指出：「歌曲主題就是情緒勒索，在我們身邊也經常發生。」

她說：「這情況一般發生於沒所謂或比較心軟的人身上，身邊可能有些人會以一些條件去叫你一定要跟他的意思去做，不然你便是不對、不應該。但這是自由意志的問題，關於一個自己意願的問題。」

她認為：「如果遇上這些情況，其實是應該聽從自己的真實聲音，Stand Strong。我們要告訴施壓者將來會有他們的後果，陰暗面較強的一首歌。因為在這個年代做自己是很重要的。」

▲ （受訪者提供）

陳青昕分享親身經歷

Renee舉例指：「家庭內或會聽到『我是你長輩，所以我說的是對的。』華人社會或會強調那種孝道，作為子女一定要守和做，經常需要報恩，但後輩可能沒這能力，卻聽到一些很難聽的說話。」

她又謂：「工作上或朋友間也有時會遇上無形的壓力，有句說話：『我對你那麼好，你不是這樣吧？』」

歌詞提到「一直以來得你反轉我的枱」，Renee解釋：「其實我沒甚麼，但你卻經常以不好的情緒去『凶』我，每一句唱的時候都出現不同的片段，所以會唱得很肉緊。」

▲ 《Just You and Me》（受訪者提供）

陳青昕不覺樂壇已死

「聽到音樂時有感覺，很想用聲音去給予回應。」Renee說：「有人的地方便需要有音樂。我從來都不覺得樂壇已死，因為我覺得大家每天也在聽歌。」

她無懼被人問是「乜水」，「香港人一般都是抱觀望態度，觀眾是要儲的，對我來說，音樂是一個我很想用的渠道，而廣東話則是我的母語，希望能找到共鳴。」

她續指：「願意問你是『乜水』其實也是好事，不用太在意當刻的態度。香港也有很多前輩會用不同的資源去建立一些平台，讓年輕一輩的音樂人去發佈作品，便能百花齊放。」

▲ Renee與John合作。（受訪者提供）

做音樂有滿足感

音樂是Renee一個很好的精神寄託，「除了滿足感外，今次跟John或其他音樂人，做一首歌時會產生共鳴。那種Team Work帶給大家的連繫，我覺得很珍貴，也很奇妙。」

她又謂：「當大家都很辛苦，但堅持要唱到最靚的聲音、做到最好的歌。那種痛苦過後有不錯的效果，加上樂迷會有正面Feed Back時，那種滿足感很值得我的生命裏去做。」

她甚至希望將這種感覺去分享給不同的人，「平時教導年輕人或小朋友唱歌時也想他們去學習，想他們取回很Raw、很真實的Connection。」

她說：「教他們唱歌時要有大細聲，要敢於表達自己，但不是亂來，也要去控制的。一些心理精神的教育來的，我覺得對現在這一代是重要的。相信我會繼續做下去的。」

場地：A Team Studio

記者：梁樂欣

同場加映：林二汶專訪