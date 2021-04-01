【沒血緣的愛】雙親車禍驟逝7子女成遺孤　愛心5孩夫婦領養組14人大家庭

▲ 美國一對5孩愛心夫婦，領養失去父母的7個孩子。

孩子失去父母令人心痛，美國一個家庭的父母在車禍中不幸喪生，遺下7個年幼孩子。一對育有5個成年子女的愛心夫婦得悉後，決定領養7兄弟姊妹，給他們一個溫暖的家，組成14人大家庭。

據美國《People》報道，5孩媽媽Pam Willis在社交媒體上，看到新聞講述7個孩子需要一個永遠的家庭，她知道自己要為他們打開家門。她了解到，這些孩子的父母在一次車禍中喪生後，他們已經接受了一年以上的寄養，當時他們的年齡介乎1至12歲之間。

▲ 媽媽Pam感謝孩子給他們再為人父母的機會。（IG圖片）

夫妻準備退休卻選擇領養

今年50歲的Pam與丈夫Gary育有5個成年子女，雖然以前曾做過寄養家庭，但夫妻從未討論過領養。Pam在facebook帖文標記丈夫，不知道他是否同樣有領養7個孩子的想法。Pam以為Gary會認為她很奇怪，因為他們正準備退休。

可是，Gary竟與妻子有同感，Pam稱他們深知這項任務正擺在面前，「如果不是我們，那又是誰？」她表示︰

我無法解釋，只知道自己應該成為7個孩子的媽媽。

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7孩心靈受創害怕失去

儘管7兄弟姊妹已經收到數千個電話，表示希望領養他們，不過Pam與Gary脫穎而出。兩個月後，7兄弟姊妹就跟新父母在一起了。Pam跟丈夫明白孩子們的心靈及生活遭受到很大創傷，初時與較年長的孩子溝通困難。她解釋︰

當孩子的生命中失去​​了這麼多東西時，他們很難再相信別人。

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Pam分享有一天晚上，當時7歲的孩子走進她的房間，她問孩子「你發噩夢嗎？」孩子回答「不是，我只想確定你仍然在這裡。」可見孩子多麼沒安全感，害怕再一次失去媽媽。

給孩子一個永遠的家

去年8月，Pam與Gary正式領養了7個孩子，分別是15歲的Adelino、13歲的Ruby、9歲的Aleecia、8歲的Anthony、7歲的Aubriella、5歲的Leo和4歲的Xander，加上5名親生孩子，一家14人一起幸福生活。即使新冠肺炎疫情影響他們的領養計劃，但他們最終還是做到了，Pam感慨表示︰

孩子給我們再為人父母的機會，我們也給孩子再擁有父母的機會。

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責任編輯：王明芳