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林鄭月娥不再參選特首？　葉國謙︰林鄭曾強烈表示「自己唔會選」

政治 19:19 2021/04/01

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港區人大代表、行政會議成員葉國謙透露，林鄭月娥曾向其透露不會再參選特首。（尹櫻霖攝）

特首選舉明年3月舉行，外界關注現任特首林鄭月娥會否再度參選，競逐特首一位。港區人大代表、行政會議成員、民建聯葉國謙，今日出席由前民主黨主席劉慧卿主持的網台節目《議會內外》時透露，林鄭早前曾私下強烈地向他說，「自己唔會選」。葉國謙估計，林鄭大概是因為在過去幾年的任期內「壓力好大」，所以便無意再度競逐特首一職。不過他最後強調，林鄭是否參選「當然是她自己意願啦」。

然而，林鄭月娥在最新電視訪問中，被問到任內經歷那麼多會否後悔。她自言，不是喜歡後悔的人，「會繼繼努力去做，應該做的事」，至於會否連任，她則指問題假設了「行政長官很喜歡連任。」

其實，近月林鄭多次被問到會否參選連任時都沒有正面回應，但其中一次接受外媒訪問時，曾經話鋒一轉，指「會安慰自己，很多時女性被安排做最困難的工作，而我剛好是其中之一」。

至於另一特首大熱參選人，前特首、全國政協副主席梁振英早前接受傳媒訪問時，未有排除會否再選特首，只稱「現時國家大事是有關愛國者治港，不想在現階段有多一個焦點」。被問及是否贊成梁振英再戰特首一位，葉國謙就直言，自己「唔會每個人咁評」。

早前民建聯提出「變革香港」建議，主席李慧琼更指，民建聯的定位會由過去的「參政議政」，改為「多渠道參與管治」，全方位發掘培養人才。那是否意味民建聯亦希望派人參選特首？葉國謙就說，民建聯「作為有承擔的政黨，都會朝着目的走」，不過都要視乎黨內是否有人有參選的興趣和抱負，若黨內有人有興趣參選的話可以提出來，民建聯會認同考慮，但他續指，現時尚未聽到黨內有人有意出選。劉慧卿其後追問葉國謙，到底李慧琼會否參選，葉笑言︰「不能代她答」。

有政界中人指，政治一日都嫌長，今日講的事，往往只能代表當事人決定今日表達的態度。據聞，各路人馬已全力爭取選委會席位，消息相信特首選舉最快都要等到今年下半年才會逐漸明朗。

撰文 : 傅流瑩

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