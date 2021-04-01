【日本工作假期】坤哥18日京都步行至東京挑戰成功　富士山下痛哭領悟人生︰累了也堅持捱下去

▲ 坤哥吳業坤入行10年，去年年尾到日本Working Holiday，完成熱血之旅。

30歲，被許多人視為人生中重要的轉捩點，希望能在踏入「3」字頭前達到某個目標或完成某件事，歌手吳業坤（坤哥）就是其中一位。去年尾，坤哥把握30歲前的最後機會去日本Working Holiday，並希望「為自己人生留下些故事及腳毛」，決定在返港前挑戰東海道53次，徒步由關西走到關東。

全長約500公里的漫步之旅，最終坤哥以18日成功挑戰。縱然此行遇上不少意外，反而令他對人生有一番領悟：如累了，請你相信只要捱下去。

▲ 坤哥笑言出走太耐，是時候要收拾心情回來。（ig圖片）

Working Holiday遇上疫情，是預料之外的事。其實我已預先一早申請工作假期，甚至將限期延長了半年，怕錯失這次難得的機會，將來會後悔。

三十而立，今年30歲的坤哥，趁住自己即將「超齡」前，在去年11月沒有太多工作的期間，跟公司請假飛到日本，展開為期3個月的工作假期。但由於疫症關係，曾預告打算農曆新年前會回港的他，也要將歸期一改再改，暫定於本月底返港。

沒有工作的工作假期

不過，早前他在Do姐鄭裕玲的電台節目訪問中，曾揶揄這個所謂的Working Holiday，其實是without working的holiday，來到日本幾個月沒有工作，甚至有種「覺得自己好廢」的感覺。

因為是短期體驗，一直不敢找工作，是間中有相約朋友吃飯及學空手道，或去不同地方觀光，好像是日常會做的事。對我來說一個人生活的確不錯，但以前會有媽媽及公司同事照顧，基本家務就算識做也不會做，來到日本就要自己一腳踢，還學識煮嘢食。

當一眾網民以為坤哥繼續發揮「廢青」本色之時，2月中他突然在社交網站貼出一張雙彩虹的照片，並發文指「破紀錄」完成了人生第一個半馬拉松，隨後更決定挑戰日本著名步道「東海道53次」，由關西徒步至關東。

「雖然是學識自己生活，但好像仍欠缺些甚麼，總覺得心裏空了一塊似的，想找些東西去填補。趁回港前臨急臨忙找些事去嘗試，不如趁這副機器還未老時，為自己人生留下些故事及腳毛吧，就決定行去東京，並開始做資料搜集，發現日本有條叫東海道53次的步道。」

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江戶時代步道最少行12日

所謂的東海道53次，即是日本江戶時代一條叫東海道的驛道，連接江戶（東京舊稱）至京都，中途會經過53個宿場，相當於古時的驛站，全長約492公里，約12至15日可走畢全程。時至今日，東海道則是指東京中央區的日本橋至京都的三条大橋，橫跨滋賀縣、三重縣、愛知縣、靜岡縣、神奈川縣，會經過如箱根及富士山等旅遊熱點。

其實這不是甚麼『壯舉』，有很多人做過，但像我選擇由京都出發的人就不多，一般會由東京作起點，而且很少人會一次過走完全程。 但我時間有限，我要以約16日完成，出發前用了兩星期做了很多功課，預計每日行30至35公里，最重要是住宿及食甚麼名物，並特意到當地著名的平價運動用品店WORKMAN，購買行山服、背囊、防水風褸等，準備算充足，反而旅費沒有特別預算，『去到邊使到邊』。

難忘行夜山怕鬼怕黑

坤哥這場熱血徒步之旅在2月28日正式開始，他每天也會在facebook及IG記低當日行程及感受，並會拍低沿途風景及趣事。

「第一日出發已懶床，但起步時在鴨川見到早櫻覺得是個好開始。頭兩小時行了10公里感覺良好，但20公里後膝頭哥開始作怪，愈行愈慢，最終拐吓拐吓比原定遲了3小時到酒店，要浸溫泉解疲勞，甚至有種第一日便想放棄的感覺。」

吸收了起步「懶勁」的教訓後，他隨後開始調整行程，並買鎮痛貼及護膝等裝備幫忙。但他笑言，這趟行程經歷的確比自己想像中艱辛，也遇上不少阻滯及難忘事。

印象最深刻是第一晚要行夜山，經過鄉郊出市區。因為我怕鬼又怕黑，雖然並非真正的山路，但沿途一個人也沒有，要靠電筒才勉強看到路。我不斷自己嚇自己，但開始了不能返轉頭，結果行了3小時，臨到山腳還被日本工事現場的假人嚇了一大餐。那晚我發誓以後不會再行夜山，哈哈。

富士山下感動痛哭

而近年有做gym操肌的他，也難敵步行過度引起的腳痛，他說上半身是沒問題，精神上完全支撑到，但雙腿接近勞損，體力上很辛苦，加上突如其來的壞天氣，令他意志一度消沉。

▲ 旅程中讓他最難忘是在富士山下哭，也讓他人生有所領悟。（ig圖片）

那天是行程第13日，如往時一樣我會一邊行一邊寫歌。突然間順口地唱出一句：「如累了，請你相信只要捱下去」，眼淚就不停湧出來。 我很久沒有哭過了，一直以來我人生就算多累也好，其實也無退路亦無捷徑，這句簡單的歌詞原來就道出了自己真實的心聲。喊完抬頭的那刻，原本陰天沒想過會看到的富士山也如做戲般突然出現在我眼前，我真的很感動。

最後他用18日完成「人生壯舉」，比預算多出兩日，衝綫時更獲在日的粉絲送花迎接，非常感動。「當下的心情是很平靜滿足，很踏實，沒有特別激動的感覺，只覺得終於來到最後一步了，原來我也可以做到。」

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領悟人生堅持方向

入行10年，坤哥在參加《超級巨聲2》出道後，比起其他隊友的知名度不算高，偶爾在大台劇集飾演閒角，甚至當上台慶「人肉棋子」才為人熟悉，星途非一帆風順。直至2015年簽約唱片公司成為歌手後開始受歡迎，更登上紅館開個唱，而近年他再次主打拍劇。

▲ 他於3月17日下午5時到達終點東京日本橋，全程有開直播，並有在日粉絲到場迎接。（fb圖片）

這趟東海道53次，除了是坤哥30歲的轉捩點外，也是他入行10年的一個人生中途站。

旅程雖然即興，卻讓我有所頓悟，有種『叮』一聲的感覺，原來人生就是這樣。一來不能返轉頭，二來並非每條路也可以讓你停低，有這麼多時間休息，原來也會有困難。 很多事就是要硬住頭皮，咬住牙關繼續上。東海道之旅讓我的心堅強了，我知道世界不用想得太複雜，知道方向，行得快慢也好，也總會有到埗的一天。

記者：黃依情