【買餸學英文】英國超市買餸平靚正　居劍橋港女廚師教10款常吃蔬菜英文

▲ 居英港女廚師梁芷靈教大家買餸學英文，究竟10款港人常吃蔬菜的英文是甚麼？

英國是熱門升學地點，加上英國1月底開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的港人申請居英簽證，吸引愈來愈多港人移居當地。港人抵埗後首要解決食宿問題，居英港人廚師梁芷靈特意拍攝了一條「買餸學英文」影片，直擊去超市買棵菜要幾錢，仲要識睇英文生字！

英國有「美食沙漠」之稱，出街食好貴，選擇又少，自己煮抵食好多。港女廚師梁芷靈現職劍橋一間寄宿學校的廚師，她不時分享食譜和買餸秘笈，發現不少港人都渴望在英國煮出家鄉味，但買餸時卻不知道食材的英文怎樣說，故拍片介紹10款港人常吃蔬菜英文，並列出參考價錢、產地和煮法。

▲ 梁芷靈現任職劍橋一間寄宿學校的廚師。（影片截圖）

1. 香蔥（Spring Onions）

在當地大眾化價位的Sainsbury's超級市場，已可買很多港人常吃蔬菜，其中5至8條一紮的香蔥售價37便士（約4港元），英國出產，大家認住Spring Onions喇！

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2. 黃芽白（Chinese Leaf）

黃芽白與紹菜、娃娃菜、大白菜、津白都是相同或相似的菜。

在超市都好易買到，雖然黃芽白叫Chinese Leaf，卻非來自中國，通常在葡萄牙種植再運到英國，每棵大大個約售1.4英鎊（約15港元）。

3. 芽菜（Bean Sprouts）

由於英國人好鍾意食炒麵（Stir-fried Noodles）會加入芽菜，所以大家好易從超市買到，400克一大包芽菜只售69便士（約7港元）。

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4. 西芹（Celery）

西芹的英文Celery與薪金Salary讀音非常相似，每包約售43便士（約4.6港元），大多來自英國和西班牙，建議可煮西芹炒雞柳、涼拌西芹等。

由於西芹是容易致皮膚敏感的食物，如果想在英國從事飲食生意的話，就要遵守英國法例，若菜式加入了14款致敏食材（Allergens）之一，必須向顧客標明清楚。

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5. 白蘿蔔（Mooli）

其實白蘿蔔的英文叫法有很多，英國人和市集的菜販多稱作Mooli；另一較常聽到的叫法是Chinese Radish或Japanese Radish，還可叫作Daikon、Chinese Turnip，港人最愛的賀年食品蘿蔔糕，英文就是Chinese Turnip Cake了！不過，白蘿蔔在超市好少見，要幫襯菜販或唐人舖。

留意包裝Washed與Unwashed

值得留意的是，蔬菜包裝上多寫有Washed（已清洗）或Unwashed（未清洗），標明「已清洗」的包裝蔬菜可以一開即煮，想方便快捷的你要留意了！

想知第6至10的菠菜、芫茜、捲心菜、生菜及椰菜的英文詞彙是甚麼？即睇影片介紹！

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責任編輯︰林綺玲