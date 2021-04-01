【想你張國榮】許冠傑自彈自唱《沉默是金》　歌神以自傳歌向Leslie致敬【有片】

▲ 許冠傑向Leslie致敬。

由鄭丹瑞（旦哥）及製作人蕭潮順主理的Youtube頻道《健康．旦》，今日（4月1日）於哥哥張國榮的忌辰舉行《想你 張國榮》音樂會，邀來許冠傑、莫文蔚、張智霖、李克勤演出。

紀念張國榮的《想你 張國榮》音樂會假尖沙咀海港城露天表演場地舉行。出場歌手包括莫文蔚、李克勤、張智霖，眾人分別唱出張國榮成名作。

【想你張國榮】李克勤深情唱《為你鍾情》 張智霖唱哥哥成名作《風繼續吹》【有片】

在張智霖唱出《風繼續吹》及《風再起時》後，另一張國榮古巨基，也特別剪輯了MV《Dear Leslie》向偶像致敬，不過剛為人父的他，未有出席。

▲ 許冠傑唱出《沉默是金》。

大會其後播出《沉默是金》的昔日片段，歌神許冠傑唱出當年跟Leslie合唱此首經典。歌曲由當時兩位巨星合唱，是著名哲理歌曲。

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Sam自彈自唱，更顯氣度，提升另一番感覺。許冠傑唱完一曲，再播出張國榮《共同渡過》MV片段。許冠傑再用結他彈奏，唱出《有誰共鳴》，是張國榮於華星時期一首自傳歌曲，唱出當時哥哥在樂壇心境，由Sam今日唱出，也有歌迷的體會。最後也改了歌詞「願哥哥可感應」。

Sam再唱出自己的告別樂壇作《珍惜》，最後指：「作為一個張國榮的好朋友，接下來這首歌，我希望代表他送給多年來都喜歡Leslie的全球『哥』迷，希望大家珍惜香港這塊福地，更加要珍惜Leslie這位聲色藝俱全的歌手，送給大家《珍惜》。」