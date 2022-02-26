【角逐劇后】黃智雯入圍角逐舞台劇最佳女主角　Mandy：這個提名別具意義

第三十屆香港舞台劇獎在今日（2月26日）宣布提名名單，當中黃智雯（Mandy）憑舞台劇《超自然之戀》入圍提名最佳女主角 (喜劇 / 鬧劇) 。

黃智雯在個人社交平台分享喜訊寫道：

這個提名在我心中，份量很重，別具意義。。。❤️🙏🏻😌謝謝評審，謝謝「超自然之戀」舞台劇每位台前幕後的好夥伴，很想念與你們一起瘋狂排練的日子，希望機械人Chloé 有機會能在劇場再與觀眾見面啦🥰

Mandy的好友比如楊潮凱、陳山聰、陳自瑤等紛紛留言祝賀打氣。至於今屆與黃智雯一同角逐劇后還有彭思硯（《蒲公英女孩》）及廖淑芬（《4000里》）。

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香港演藝學院畢業

因為黃智雯選港姐入行令不少人忘她其實屬「學院派」，畢業於香港演藝學院的Mandy，先後考獲舞蹈及戲劇文憑，在2019年更曾赴法國接受短期的進修戲劇。

不過她參與公開的舞台劇演出的確不多，在2020年才首次參演舞台劇《今晚打老虎》。而某日因為她重遇昔日戲劇導師鄧樹榮，獲對方邀請，於是在2021年參與本地文化界盛事「法國五月」（French May）其中的舞台劇《超自然之戀》演出。

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享受舞台劇演出

Mandy在《超自然之戀》中飾演女機械人Chloé，被塑造為「完美情人」的Chloé卻慢慢有主見有想法，希望為男朋友生兒育女。

黃智雯於去年接受TOPick訪問時，談及參與該次舞台劇演出感受時指：「我不當這是工作。去年底接到邀請，2月開始排練，短短3個月時間，當是上堂學習。以前拍完劇覺得疲倦會想回家休息，但舞台就有種魔力，想把每分每秒都投放進去。」

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