【退役電池】港燈將電動車退役電池改裝成獨立後備電源　遇打風等引起電壓驟降電力系統仍「無間斷供應」

▲ 港燈總技術服務工程師鍾偉光(右)(陳靜儀攝)

使用電動車有助改善路邊空氣質素，減少溫室氣體排放。不過，電動車的充電池由於需要經常「充電」及「放電」，在使用一段時間後，就會因續航力下降而需要退役，但電池仍未完全耗盡，馬上棄置十分浪費，電力公司港燈將電動車退役電池改裝成獨立後備電源，即使遇上「打風」或其他故障而引起的電壓驟降，仍可確保大廈電力系統「無間斷供應」。

港燈於2017年參加由環境局主辦的「電動車退役電池重用國際大賽」，其中改裝退役電池為獨立後備電源，加裝在大廈電掣房內作後備系統，一旦遇上因外在因素或故障而引起的電壓驟降 ，仍然可確保大廈電力系統可以「無間斷供應」的構思，並獲公開組的季軍。

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工程團隊其後用了近 2 年時間，透過實地研究和測試，在2020 年6月，成功於鴨脷洲工業邨的其中一個配電站，應用新的設備，這個由電動車退役電池改裝而成的獨立後備電源設備，是由狀態仍然良好，相當於約一輛電動車使用的退役電池所組成，經改裝和結合後，應用於站內原本的配電系統。

港燈總技術服務工程師鍾偉光解釋，退役的電動車電池多是鋰電池，優點是相較一般鉛酸電池，無論是體積及重量都相對少，佔用的空間相對亦較細。港燈團隊將其裝嶔成電池組，使這些退役充電池更易於安裝在任何配電站內，作後備電源之用。

一旦遇上事故導致供電系統出現電壓驟降，這組由退役電池組成的後備電源，便可發揮供電作用，抵銷因電壓驟降帶來的影響，發揮「無間斷電力供應」作用，保持配電系統的電壓及供電穩定。

他指，電動車的電池「所謂用完，其實就係由100%用到50%，由於一直差放(即需要頻繁充電)，再繼續使用會影響續航力不足，駕駛人士會想換咗佢，好似手機咁，舊電用耐左自然好難保全最初的容量，但明明電池仲有5成電，好浪費，而利用這些電池應付電壓驟降便不需經常差放，可能一年僅有幾次，一直是備用狀況，至少可以為池更加5年至8年的壽命。

在 2020 年中，鴨脷洲工業邨的配電站曾遇上因受外來因素引致的電壓驟降事故。「電動車退役電池獨立後備電源」系統即發揮作用，供電予配電站內的配電設施，令其不受電壓驟降影響，系統成功通過實際考驗。

現時港燈有640個1萬mAh(電池容量)電池，為確保退役電池在賦予第 2 生命時的安全和有效運作，港燈工程部門研發出全新的「電池管理和監察系統」，確保運作時安全，管理系統會 24 小時監察電池運行狀況，包括電壓、電流及溫度等，電池運作一旦出現異常，系統便會發出警報，以便工程人員能及早處理問題。

根據環保署數字顯示，截至 2021 年 1 月底，全港共有 18,632 部電動車輛可在路面行走。比 2010 年底只有少於 100 輛大幅提高。電力公司港燈表示，早於 80 年代初已引入兩部電動貨車以硏究電動車的可行性及改善路邊空氣質素。2020 年底，公司所有營運房車已由電動或混能車替代，令營運車隊內電動車所佔的比例超過一半，達166部。

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記者：洪芷晴