【DSE2021】如須強檢考生可提出在檢疫中心應考　居封區大廈須持陰性證明應考

▲ 教育局宣布為須檢制檢疫或居於封區檢測大廈的中學文憑試考生提供特別安排。（資料圖片）

2021年中學文憑試（DSE）會在4月23日開考，考生或有機會需要強制檢疫，或留在居所等待檢測結果而影響考試。教育局今日（1日）公布針對有關考生的特別安排，如須強制檢疫的考生可在送檢前，提出要求在檢疫中心內應考；至於居住於突擊封區大廈的考生可在有檢測結果前要求離開前往試場，但須持陰性證明才能應考。

教育局發言人表示，為協助可能受有關強制檢疫或強制檢測安排影響的考生如期參加文憑試，教育局協調多個政府部門及考評局，為考生設立特別安排。

須入住檢疫中心接受14天強制檢疫的考生



教育局指，由4月9日起，如考生獲通知須接受強制檢疫，可以表明為應屆文憑試考生及提交證明文件包括准考證，及表明希望於檢疫中心應考。有關考生將會獲安排於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫，並於檢疫期間在中心內進行文憑試。另外，考生須通知考評局其希望於檢疫中心內應考，以便考評局作相應安排。

如考生不願意在檢疫中心內應考，可按既定機制向考評局申請成績評估，並有可能被安排到其他沒有考試安排的檢疫中心進行強制檢疫。

考生將被安排在經過清潔的獨立房間內應考，而監考人員會在房間外監考，以減少與考生的接觸。監考人員會接受防疫訓練，包括正確佩戴及卸除個人防護裝備，稍後考評局將公布招募監考人員及相關細節。



須留在其處所並接受強制檢測的考生

由4月22日起，如考生因政府的封區行動而須留在處所接受強制檢測，教育局建議有關考生盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明為應屆文憑試考生，提交相關文件包括准考證，證明翌日須參加文憑試，以便檢疫人員為其優先進行檢測，盡早讓考生取得檢測結果。考生亦須通知考評局已接受強制檢測，如與試場相距較遠，可要求調往鄰近試場應考。

教育局強調，考生有責任配合檢測的運作流程，盡早到臨時採樣站接受檢測，否則有關人員將無法安排較遲收集的樣本優先化驗。

如考生須在區域解封前離開「受限區域」前往試場，無論是否已取得檢測結果，均可向區域內的人員提出要求。人員核實考生已按要求接受檢測，並記錄考生相關資料後，將容許考生離開「受限區域」，如考生在前往試場期間收到陰性檢測結果，便可如期應考。

不過，教育局指，為保障所有考生的安全，考評局只會容許在核酸測試取得陰性檢測結果的考生進入試場。考評局之後會公布詳情。

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責任編輯：徐紹軒