【疫苗接種】昨日出現2宗接種後送院個案　72歲嫗打第二劑科興後疑短暫性腦缺血留院

▲ 政府公布，一名72歲女子昨日接種第二劑科興疫苗後，懷疑短暫性腦缺血，送院治療後情況穩定，需留院觀察。（資料圖片）

政府公布，昨日（31日）共有2宗接種新冠疫苗後送院個案，其中一宗已經出院，一宗留院觀察。

1名72歲女子在林士德體育館社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗後，懷疑短暫性腦缺血，下午5時56分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

另外，一名46歲女子昨在香港中央圖政府公布，書館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩，於下午12時42分被送往律敦治醫院，情況穩定，經治療後已經 出院。

政府指，自接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約52.03萬劑新冠疫苗，當中約46.63萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約31.5萬人接種科興疫苗，約15.13萬人接種復必泰疫苗；約5.4萬名市民已接種第二劑科興疫苗。



而截至今日下午8時的過去24小時，約有5,200名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在8間社區疫苗接種中心接種，約1,900人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有10,000名市民接種第二劑科興疫苗，當中約3,700人在社區疫苗接種中心接種，約6,300人是在私家醫生和診所接種；8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%。

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責任編輯：徐紹軒