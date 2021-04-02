【安心割席】被揭unfollow鄭秀文+許志安IG　黃心穎欲斷絕所有來往重新出發

▲ 黃心穎被揭已取消follow鄭秀文和許志安IG。

「安心事件」發生近兩年，鄭秀文和許志安已和好如初，安仔並計劃復出到台灣拍劇。至於第三者黃心穎，至今仍被TVB雪藏，但無心解約的心穎，似仍想在港發展。

近日賣樓套現過百萬的黃心穎，被指原來已悄悄取消follow安仔夫婦IG，疑斷絕所有圈中人的來往。

▲ 黃心穎早前賣樓套現過百萬。（取自IG）

【安心賣樓】零工作黃心穎千萬沽天寰單位 低市價一成仍套現過百萬元

Sammi仍有追蹤心穎IG

日前有傳媒發現，黃心穎繼取消follow昔日好姊妹、現跟馬國明拍拖的湯洛雯IG後，再被發現同時取消追蹤鄭秀文和許志安IG，似乎郤跟「安心出軌」所有人和事斷絕關係。

不過擁有大量followers的鄭秀文，仍然十分大方，在其IG依然有追蹤黃心穎的帳戶。

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而Sammi早已原諒曾出軌的丈夫安仔，並力撐對方全面復出，預備前往台灣拍劇的安仔，昨日再度更新IG，也是他相隔半年再在社交平台發布短片。

片中安仔雖沒有現身，但戴著婚戒相信屬他本人，安仔並自彈自唱《想你》，來懷念逝世18周年的張國榮。

▲ 安仔相隔半年再更新IG。

【安心復出】許志安解凍復出開工 4月拍劇集兼唱主題曲

許志安正式復工

作為「安心事件」的另一主角許志安去年6月已亮相ViuTV音樂節目「試水溫」，不過其後一直未有新動向，直到最近落實下月飛台灣工作，正式復工。

停工近兩年的安仔為復出努力跑步Keep身形，將於下月飛往台灣先隔離，再投入新劇拍攝工作。

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另外，黃心穎跟TVB目前仍處膠著狀態，有指TVB準許她提早解約，但心穎卻「扭計」未有落實，早前她並以千萬沽出啟德新盤天寰，雖低於市價，仍套現過百萬足以維持生活。

同場加映：李佳芯訪問