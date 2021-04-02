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【廣東地震】廣東河源3.7級地震　本港約百市民向天文台報告震感

社會 10:25 2021/04/02

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廣東省河源市西北偏西23公里，發生3.7級地震。

廣東省河源市西北偏西23公里，發生3.7級地震，在今日（2日）上午5時40分，中國東南部近岸發生一次3.7級地震，震中位於北緯23.85度，東經114.50度附近，即廣東省河源市之西北偏西約23公里，距離香港之北約180公里。天文台指有本港市民表示感到動，也有居於新界地區的網民表示明顯感到震動，而且維持４至5秒。

香港天文台表示接獲約一百名市民報告，表示感到這次地震， 震動維持數秒。據天文台初步分析，今早5時40分中國東南部近岸發生一次3.7級地震，震中位於北緯23.85度，東經114.50度附近，即廣東河源市西北偏西約23公里，距離香港以北約180公里。

初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II度，即在樓宇上層在靜止中的人有感。多區市民在網上表示，感到震動，而且持續大概四五秒，亦有大埔區的市民表示「瞓瞓下發覺震震地」。

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責任編輯：羅嘉欣

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