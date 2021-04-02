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【生命鬥士】李明蔚病情反覆因劇痛再入院　馬浚偉鼓勵Sarena：頂住啊！

娛樂 11:10 2021/04/02

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

抗癌歌手李明蔚（Sarena）的身體最近出現劇痛，令人擔心。

抗癌歌手李明蔚（Sarena）自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，9年來一直積極抗病。

李明蔚在去年底開始接新的癌症療法，較早前完成第三次療程，其身體近日出現劇痛，令人擔心。

【生命鬥士】李明蔚情況轉差背脊心口痛　馬浚偉留言鼓勵：地上最強！

李明蔚上載在醫院照片。（FB圖片）

李明蔚於社交平台寫道：

最近身體出現劇痛令我心情也煩亂起來，最終忍不到要入院檢查再安排做治療止痛！
不好意思令大家擔心了！很感謝大家支持鼓勵，知道你們很愛錫我的我會繼續撐起來！❤️❤️❤️
今天完成了電子掃瞄再等報告就知道下一步方向了🙏
#感恩 幸福不是必然的

馬浚偉留言鼓勵：「一定有方法的！叻女，頂住啊！記住聽我Send比妳我唱隻「交換愛情」啊，分吓心都好㗎」很多網民也留言為Sarena打氣，且向她送上祝福。

【生命鬥士】與鼻咽腺樣囊性癌抗戰9年　李明蔚：仍然深信希望在明天

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Sarena自2012年開始抗癌，其病情多次反覆，她亦因病而有不少後遺症出現，但她都從未想過放棄，與癌共存，一直積極過好每一天。

好友一直打氣

曾於網上眾籌的Sarena獲得不少人支持，包括藝人馬浚偉、古天樂、容祖兒、張衛健等支持，甚至為她作呼籲甚至出錢，讓她可籌足醫藥費接受新的治療法。

於今年初完成了三次新療程的李明蔚，曾發文表示身體情況有好轉，但奈何癌症病情難以控制，現時再度須入院，大家都期盼她能早日康復。

同場加映：孟希璘、孟龍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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