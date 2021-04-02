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觀塘裕民坊公共運輸交匯處啓用　巴士站設全港首個室內冷氣候車區【附路線詳情】

社會 11:05 2021/04/02

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觀塘裕民坊公共運輸交匯處今日啓用。（資料圖片）

觀塘裕民坊公共運輸交匯處今日（2日）清晨啓用，有8條巴士路線、12條專線綠色小巴和9條紅色小巴路線遷至新設施接載乘客，交匯處樓高兩層，其中新巴士總站位於項目基座一樓，並設置全港首個應用「人車分隔」概念的室內冷氣候車區。

交匯處設有10個出入口，與協和街、物華街、康寧道和裕民坊4條地區主要街道連接，這些出入口連接商場內24小時行人通道多個出入口，以連繫周邊街道，便利來自秀茂坪、牛頭角等周邊地區的居民往來市中心。

專營巴士

  • 九巴第3D、16M、17、28S及N3D號線
  • 過海隧道巴士第101、101X及101R號線

綠巴

  • 九龍專線小巴第22M、22A、23、23B、23M、34M、34S、36A、50及63號線；
  • 新界專線小巴第10M及13號線

紅巴

  • 往來觀塘及佐敦道、旺角、落馬洲、青山道、美孚、藍田、秀茂坪、鯉魚門和油塘的路線

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責任編輯：陳子謙

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