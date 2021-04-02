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【新冠肺炎】消息：新增約20宗確診個案　涉源頭不明個案設疫情記者會

社會 12:12 2021/04/02

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

消息指，本港今日（2日）新增約20宗確診個案。

新冠肺炎疫情逐漸緩和，消息指，本港今日（2日）新增約20宗確診個案，由於涉及源頭不明個案，衞生防護中心和醫管局下午交代最新疫情。

衞生防護中心公布，昨日（1日）新增13宗確診個案，11宗為輸入個案，本地個案佔2宗，是源頭不明個案。港府昨公布，收到復必泰供應商提交的中期調查報告，指疫苗沒有品質及安全問題，而由另一間藥廠生產及包裝的約30萬劑復必泰將於今抵港，港府將於下周一（5日）復打復必泰，詳情即看：【下一頁】

2021年中學文憑試（DSE）會在4月23日開考，考生或有機會需要強制檢疫，或留在居所等待檢測結果而影響試。教育局今日（1日）公布針對有關考生的特別安排，如須強制檢疫的考生可在送檢前，提出要求在檢疫中心內應考；至於居住於突擊封區大廈的考生可在有檢測結果前要求離開前往試場，但須持陰性證明才能應考。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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