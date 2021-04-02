【太魯閣號出軌】台灣花連縣有列車出軌　據報36死72人被困【多圖】

▲ 台灣太魯閣號408次列車突然遭一輛停在邊坡的工程車砸中出軌。

台灣清明節連續假期首日，據台媒報道，一列載有約350名乘客的太魯閣號408次列車，從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，駛經清水隧道時，突然一輛停在邊坡的工程車，因不明原因滑落，砸中在剛好進入隧道的列車。警察消防到場後，疏散逾百人，由於第4至5節車廂嚴重損毁變形。鐵路警察局中午通報，現場目前至少36人無生命迹象，72人受困，61人送醫。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

據中央社報道，事發地點為台鐵北迴線「大清水隧道」南向。當時一列由樹林往台東的魯閣號408車次在大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁，第2、3車出軌、4至5節車廂變形，而第3至8節車廂留在隧道內。由於事故地點在東正線，西正線隧道仍可正常運轉，目前採單線雙向運轉。台鐵初步研判是廠商的工程車沒有停好，導致滑落撞到太魯閣號，將向廠商求償。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文已指示指示4點任務，包括各相關單位全力投入救援任務、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制、交通部及台鐵積極因應後續交通調度，以及運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙