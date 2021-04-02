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【太魯閣號出軌】台灣花連縣有列車出軌　據報4人無生命迹象逾20人傷【多圖】

社會 11:19 2021/04/02

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

台灣太魯閣號408次列車突然遭一輛停在邊坡的工程車砸中出軌。

台灣清明節連續假期首日，據台媒報道，一列載有約350名乘客的太魯閣號408次列車，從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，駛經清水隧道時，突然一輛停在邊坡的工程車，因不明原因滑落，砸中在剛好進入隧道的列車。警察消防到場後，疏散逾百人，由於第4至5節車廂嚴重損毁變形，正全力搶救中，初步了解4人無生命迹象，超過20人輕重傷。

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據中央社報道，事發地點為台鐵北迴線「大清水隧道」南向。當時一列由樹林往台東的魯閣號408車次在大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁，第2、3車出軌、4至5節車廂變形，而第3至8節車廂留在隧道內。由於事故地點在東正線，西正線隧道仍可正常運轉，目前採單線雙向運轉。台鐵初步研判是廠商的工程車沒有停好，導致滑落撞到太魯閣號，將向廠商求償。

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責任編輯：陳子謙

台灣 花蓮 出軌 工程

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