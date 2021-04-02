【健康要緊】鄭欣宜患急性盲腸炎入院　拍片憶開刀經過：本身以為係肌肉痛【有片】

▲ 愚人節自爆患急性盲腸炎入院開刀，鄭欣宜：「本身以為係肌肉痛！」

歌手鄭欣宜在昨日愚人節，於其YouTube上載影片，自爆日前因為急性盲腸炎而入院做手術，在發炎期間還完全不自覺，以為只是運動完的肌肉疼痛。欣宜拍片分享整個住院和康復過程，強調身體健康的重要性。

欣宜昨日在其YouTube頻道「Joyce Is Moist」上載影片，她自爆日前因為患上急性盲腸炎，需要馬上入院並接受微創手術，在肚皮上開了三個小洞，把發炎的盲腸切除取出。

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▲ 剛施完手術的欣宜精神奕奕。（影片截圖）

發現盲腸發炎含膿

她自言有點瘋狂又有點搞笑，因為醫生看她身體的電腦掃描時，發現盲腸已經發炎含膿，並即即日發生的事，但在入院前欣宜還到錄音室錄製新歌，還覺得自己身體狀態非常好：「再前一日我做了許多肌肉訓練，本身還以為是肌肉痛，原來是急性盲腸炎，幸好手術好成功。」

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▲ 對香水非常有堅持的欣宜。（影片截圖）

做完手術需要的欣宜需要住院數日，她還帶著小說同行，躺在病床上的她對著鏡頭搞笑謂：「多諷刺，剛剛說想去Staycation，現在就可以在醫院Staycation了。」

▲ 欣宜聽從護士建議落床走動幫助放屁。（影片截圖）

剛施完手術的欣宜看起來精神不俗，雖然吊著的鹽水內有止痛藥，不過移動時傷口還是會痛。由於肚內有不少漲氣，護士建議欣宜落床多作走動幫助放屁：「我多數控制自己不要放屁，這次是第一次去努力放。」

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人緣很好的欣宜在住院期內收到不少好友送來的禮物和慰問，在她能夠恢復正常進食後，朋友為欣宜送上她最想吃的蛋撻作下午茶，成為她住院後最開心的事。

▲ 收到下午茶後極度快樂的欣宜。（影片截圖）

出院分享淋浴片段

欣宜在住院期間身體吊著引流袋，把肚內的髒水排出，在住院的第三日本應可以把袋拔掉出院，但由於出水情況不佳，需要延期出院。

五日無洗頭的欣宜一出醫院先為噴上滿身香水，然後到附近找好友吃飯。

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▲ 一出醫院就要來個「香水沐浴」。（影片截圖）

回家後更連續洗了兩次頭，鬼妹仔性格的她更非常大方，公開她的出浴片段，不過只看到頭部以上的部份，她還笑謂：「肚皮包著保鮮紙是無用的，還是濕透。」

欣宜洗完澡、敷完面膜後，還馬上拍了一段化妝的影片，絕對是個非常勤力的YouTuber。

▲ 欣宜出浴圖。（影片截圖）

出院後才三天，欣宜還接下了廣告工作，客戶雖然非常照顧她，盡量減少其走動：「但就算只是微創手術，在中醫角度來說都是破了氣，所以昨日還是有點累。」

在拆線當日，欣宜先去探望契仔，再出發到醫院，本來擔心拆線過程會非常疼痛，最後在完全不察覺的情況下結束。

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片末接近康復完成的欣宜分享整次手術的體驗，她透露因為肌肉內層還有縫線，醫生建議她暫時先不要跳舞，擔心縫線爆破後會比較麻煩，有機會引致脫腸。

欣宜感受良多：「快樂和健康不是你想要就能夠得到，跟工作一樣，都是要付出。今次照身體掃描期間有個好處，我發現我身體所有東西都正常，再加上我能夠保持心跳頻率較低，是好事來。所以我公開地對自己和你們作出承諾，我一定會照顧自己健康，希望你們都不樣。」

▲ 經歷一周的手術和康復期，欣宜深深感受到健康的重要性。（影片截圖）

同場加映：林二汶訪問

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