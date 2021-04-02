【恐怖意外】11歲女童暈車浪頭伸出車窗嘔吐　遭經過貨車「斬首」慘死

▲ 11歲女童暈車浪頭伸出車窗嘔吐，遭經過貨車「斬首」慘死。

切勿讓小朋友乘車時將頭伸出車窗！印度一名11歲女童日前與家人乘公共交通工具時，中途因暈車浪而伸頭出車窗外嘔吐，豈料此時一架貨車駛過，女童當場遭「斬首」身亡，場面恐怖。

據《印度時報》報道，事故發生於印度中央邦坎德瓦（Khandwa）。11歲女童Tamanna和家人於30日上午8時搭乘公共工通工具，準備前往Barwaha參加親戚的婚禮。約9點半，車輛行經坎德瓦-印多爾高速公路附近村莊時，塔曼娜因為暈車浪，而頭伸出窗外嘔吐。

但就在此時，巴士剛好轉彎，對向一架貨車因視線盲點的關係沒注意到女童，女童當場被「斬首」慘死。

現場畫面可見，女孩的上半身仍掛在車窗，血流成河。有車上乘客透露，事發瞬間所有人都不知發生何事，只知車上突然噴濺出大量鮮血，幾秒後就聽到女童母親崩潰尖叫的聲音。該名乘客在描述事件的過程也不斷驚呼：「太可怕了，這太可怕了。」

據悉涉事貨車司機已經逃逸，警方已介入調查，並通緝該名司機。

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責任編輯：羅嘉欣