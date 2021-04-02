【魚毛姐加油】余慕蓮情況穩定可食粥　待體力回復出院：好開心於可以進食

▲ 住院近5個月的余慕蓮終於可食流質食物。

83歲的余慕蓮（魚毛）去年10月底因肺纖維化送入ICU，更傳出患罕見病血液炎，一度要插喉助呼吸，幸經醫生搶救後身體好轉，改往九龍醫院醫治。

可是，及後余慕蓮呼吸不順暢，故返回伊利沙伯醫院接受治療，住院近5個月的余慕蓮只靠插喉輸入營養液，惟情況好轉的她昨日（4月1日 ）向媒體報平安，表示已可食粥水，並不禁開懷說：「我好開心呀！終於可以食到嘢。」

【魚毛姐加油】余慕蓮努力學習吞口水 轉院治理有望下月可出院

▲ 余慕蓮向林建明報平安。

余慕蓮病況漸好轉

住院多月的余慕蓮近日情況轉趨穩定，醫生已為她除掉喉管，在努力練習吞口水下，日前她向媒體「報喜」，表示已可食粥，電話中的余慕蓮帶點聲沙說：「前日見完營養師，昨日開始可以食粥水，我好開心呢，可以食到些粥水，不需要飲營養液。」相信待余慕蓮逐漸恢復體力後便可出院

終於可自行進食的余慕蓮紛紛向好友報喜，老友林建明昨日在社交平台寫道：「今早收到魚毛電話報喜；她已不需要用喉管輸送營養液了，可以自己食流質食物，稍後有力氣的話就可以出院了。」另一好友吳麗珠亦向媒體表示收到余慕蓮報喜。

在上月24日余慕蓮接受港台DJ車淑梅的電話訪問，車淑梅當時問余慕蓮有何說話跟大家講，她坦言：「我希望早些可以進食，因為已飲流質數月，現在仍要睡在床，大、小便要用尿片，但可以傾電話已經好開心，已經致電給10多個朋友。」

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【魚毛姐加油】留院3個月首報平安 余慕蓮長期臥床背生瘡：最想快啲食到嘢

對於近幾個月未能正常進食，余慕蓮當時不禁嘆氣，「唉，乜嘢都想食，幾個月都未食過嘢……同房的人又早餐、午飯、晚飯，但我唔食得。」

及至本月中她接受傳媒訪問，透露醫生安排營養師於月尾為她檢查，若情况許可，她便可嘗試進食。

余慕蓮表已幾個月沒吃固體食物，一直只飲營養奶。而她正在練習吞口水，醫生表示如能夠進食，便可以恢復體力，希望之後能出院。

魚毛姐又指自己精神很好，只是沒力氣未能還要繼續臥床休息。

同場加映：JoeJunior訪問