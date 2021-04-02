【娛圈有喜】入行21年跟林峯同期出道　陳少邦結婚4年榮升準爸爸：3個人一條心

▲ 陳少邦榮升人父。

跟林峯同為13期藝員訓練班出道的藝人陳少邦，轉眼間已入行逾21年，一直在演藝圈中默默耕耘。昨晚（1日），陳少邦在社交平台貼出一張與太太的合照，並公布太太懷孕的喜訊。

陳少邦於2016年與澳門主播鄭加盈結婚，事隔4年二人榮升做爸媽。他在IG分享喜悅：「1+1=2，2+1=3，以後我哋要三個人一條心，我愛你們！爸爸這個名字終於用得上啦，我會再努力令你地過得好幸福快樂！」

▲ 陳少邦太太懷孕，二人升lv做爸媽。（Instagram圖片）

與林峯同期出道

早於1997年，陳少邦就讀中學時已參加過由《Yes!》雜誌舉辦的校花校草選舉，同屆校草冠軍是同校同學袁偉豪。之後，他就在1999年加入TVB第13期藝員訓練班，同期同學有林峯、楊茜堯、楊明及徐榮等。

陳少邦畢業後便留在TVB拍劇，一直都是以做閒角為主。初出道時，他曾在《赤沙印記@四葉草.2》任男配角，也算是歷年來最多戲份的一套劇。

他在TVB工作多年，星途浮浮沉沉，而同期同學林峯及楊茜堯就早已走到一線之位。不過，陳少邦就未有氣餒，即使被評為TVB的「無線」演員，依然做好本份。

【反黑路人甲】徐榮用心演繹每個大小角色 感謝太太持家有道送樓報答【有片】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

外闖不順 回巢拍劇

2012年，陳少邦決心轉投香港電視，本在劇集《還來得及再愛你》飾演奸角Marcus，等了多年以為終可發圍，豈料港視不獲發牌，之後更曾北上發展。

至2016年，他與女朋友結婚，要負起養家的責任。2017年，他豁出去接拍中港台三地合拍的情色電影《有罪》，劇情改編自真人真事的李宗瑞性侵案，他飾演色魔台灣富二代李宗瑞。

【明星奶粉袋】林峯樂做湊女公孭1萬蚊法國名牌奶粉袋 張馨月讚孭得好睇︰容量大夠百搭

近年，他就以自由身回歸TVB拍劇，接拍不同劇集，工作機會反而增多。他在《解決師》及《法證先鋒IV》中也有不少戲份演出，而另一劇集《逆天奇案》仍未出街。他亦表示有機會參演劇集，甚麼角色都不介意，最重要是可以演戲。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：徐榮與兒子專訪