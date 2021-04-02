【餅印星二代】車婉婉跟囝囝BBQ如倒模母子　孫慧雪兒子似足父母夠義氣【多圖】

▲ 餅印星二代。

有說「生仔似媽咪」，因此娛樂圈中不少星二代仔仔也盡得媽咪的靚基因。TOPick為大家整合4對星級餅印母子，看看彼此的相似度。

孫慧雪與兒子Riley

38歲的女神孫慧雪，不時在IG分享與3歲半兒子Riley私下的真實醜態照，包括兒子在她睡覺時強行擘大她的眼睛扭計玩和母子瘋狂跳舞、奔跑放電。

▲ 笑容一致。（取自IG）

問到Riley與自己相似程度時，孫慧雪接受TOPick訪問表示：「有很多人說囝囝愈大愈像我，性格上他和我小時候一樣，上學會比較害羞、安靜不說話。而我小時候很喜歡畫畫，他現在也喜歡拿起畫筆畫畫，相信也是似我。」

身為演員之子的Riley同樣喜歡做戲，更擁有演員感性的性格特質：「還有一點是我老公提我的，囝囝會像我一樣很感性，看到感動的卡通音樂片也會哭，曾經在電視看到我演哭戲，他會一邊說『媽媽』一邊哭，令我非常感動。」

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另外，Riley小小年紀已經展現出「義氣」：「我看到Riley在玩耍時，其朋友不小心踩到他的手，如我問他，便會把手收起並說沒有事，因為他怕我會罵他的朋友。有時在興趣班接兒子放學，他看到朋友的爸爸媽媽未到，會堅持等到朋友的父母出現才一起走，因為怕留下朋友自己一個，我和他爸爸都是有義氣的人，這方面和父母都很似。」

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車婉婉與兒子BBQ

2016年，車婉婉以43歲「高齡」誕下兒子BBQ（本名Justus），成為母親後，車婉婉才明白母愛的無私：「就算你多喜歡一個人，也不會無條件付出，但對著自己的小朋友，真會為了他不顧一切。」

肉感十足又愛笑的BBQ很快在IG吸納不少粉絲，而BBQ早在歲半便參與田蕊妮主持的《女人四十》，獻出螢幕第一次。

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車婉婉接受TOPick訪問表示：「全世界都說BBQ和我樣子一樣，十足餅印。性格和我一樣很開朗，喜歡和別人打招呼。而他的行為和說話都是模仿我，因為中文方面主要是我和學校教他，所以表達中文的語氣就很像我。」

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胡杏兒與兒子Ryan

正懷有第三胎41歲的視后胡杏兒，2015年與李乘德結婚後誕下兩子大仔Brendan及細仔Ryan，當中Ryan有與胡杏兒小時候一模一樣。

早前Ryan更隨胡杏兒一同工作，胡杏兒在IG留言：「能帶著你一起工作，媽媽太幸福了！」、「弟弟今天工作完了，他統籌了自己喝奶奶的時間，表現的挺好的！」

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胡杏兒接受媒體訪問時曾表示自己經常將兒子搞笑的一面拍下來，希望留下多點跟小朋友的回憶：「同時好感恩大家喜歡Brendan同Ryan，兩兄弟性格很不同，但一樣是happy baby，帶了很多快樂給我們，所以有時分享出去是希望將這份快樂傳遞給大家。」



賴慰玲與兒子Marat

34歲的賴慰玲，2017年與舞台劇演員梁子峰組織了家庭並誕下兒子Marat，成為媽媽後，賴慰玲大讚孩子給她很多正能量。在事業正起步之時選擇結婚生仔，賴慰玲認為兩者能夠共存，反而成為自己演戲的養份。

賴慰玲曾接受TOPick訪問時表示：「家對我好重要，無論在外面世界玩多久，或者嘗過失敗，返來有一個安樂蝸。」

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Marat遺傳了賴慰玲的五官，尤其是一雙水靈靈的眼睛，賴慰玲不時在IG分享與兒子的互動，即使工作再忙碌，也會抽空陪伴兒子，她曾在IG留言：「小朋友開始有小朋友的世界，但我的世界開始只有你！」

同埸加映：林珊珊林子善訪問

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記者：鄭嘉瑤