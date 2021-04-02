【離譜港媽】誕3孩全不同姓掌摑兒子膠紙封嘴　26歲煙鏟港媽自誇育兒專家欲做陪月

▲ 一名網民分享其表妹的故事，慨嘆社會上的虐兒或疏忽照顧兒童慘案，大多來自心智未成熟的年輕家庭。

5歲女童疑遭生父和繼母虐殺的案件，最近於高等法院續審引起全城關注。有網民有感而發，分享自己的表妹現時26歲已育有3名孩子，其育兒方式令人震驚，慨嘆社會上的虐兒或疏忽照顧以致兒童死亡的案件，均源於一些思想幼稚、心智未成熟的年輕家庭。

18歲奉子成婚 姊妹「壞過凱婷」

最近一名網民在Facebook群組「生仔要考牌系列」投稿，指5歲女童虐殺案令其想起自己的表妹。網民憶述8年前，年僅18歲的表妹奉子成婚，形容一家人出席婚禮時，「差啲以為自己去咗葡京賭場，成個場烏煙瘴氣」。當時每桌的客人不是「猜枚劈酒」，就是「玩骰盅叫囂」，甚至在律師進行證婚儀式時，台下賓客仍然無視一對新人，場面混亂。

事主更憶述，表妹的其中一位姊妹，帶同大約歲半的BB出席婚宴，該名姊妹一邊吸煙，一邊說著髒話與其他兄弟玩骰盅。期間BB哭鬧，弄跌了骰子，令其母大怒，

個『凱婷』就好激動咁拍枱鬧鬼個B，跟手掉咗佢落張highchair，求其隊個火機同碟花生畀佢，由得佢自生自滅，自己就繼續同eKids（兄弟）搖骰盅。

事主母親看不過眼，提醒姊妹不要讓BB吃花生，姊妹一臉不屑，之後更有意無意將煙吹向事主的飯桌。而BB被綁在高椅上，「一邊食住二手煙，一邊揸住個奶樽自隊」。事主表示對姊妹的BB深感同情。

26歲成三子之母 驚嚇育兒方式

經過數年後，事主的表妹現年26歲，已是3子之母。事主指3名孩子的父親都並非同一人，而表妹的育兒方式更令事主「大開眼界」。其中在新年家族團拜時，表妹的3個孩子周圍跑和打鬧，最後被其他親戚投訴。事主憶述，

佢問都唔問吓，就眾目睽睽下兜巴星晒三個仔女；又見過佢不滿個仔駁佢咀，就用透明膠紙黐實佢仔張咀迫佢收聲；仲試過佢打打吓牌，嫌個女嘈到佢輸錢，𢲡起支煙頭就咁對住個女隻手，半講笑咁嚇佢話：『再嘈就辣落去』。我亦聽過佢恐嚇個女話佢再曳就send佢無著衫啲相俾另一個表哥。

讓事主更不忿的是，表妹自誇是育兒專家，「因為生咗三個而三個都未俾佢湊死」，又經常分享奇怪的湊仔理論，例如建議去快餐店多拿幾包鹽，當遇上小朋友去公園玩受傷時，可以將鹽灑在傷口上殺菌。另外又指餵BB吃橙會導致「面黃、皮膚黑」，而有次更將一支不明液體送給事主的姐姐，自稱是符水，指對醫治BB濕疹很有效，「點知我哋一打開樽嘢，一陣酒味，正常人都唔敢俾BB用。」

讀網上興趣班自薦做陪月

更甚的是，事主指表妹近日參加了網上陪月興趣班，替她的朋友做陪月，認為自己的湊B技巧一流，希望親戚為她介紹工作。事主慨嘆：

我無心歧視年輕媽媽，但偏偏好多時候社會上一啲虐兒同因疏忽照顧以致兒童死亡嘅案件，都係來自呢啲心智未成熟、常識欠奉、價值觀錯晒、生活混亂、自己都未識照顧好自己就急急做咗人父母嘅年輕家庭。最可悲嘅係，縱然佢哋犯下大錯，但往往連自己錯喺邊都未有能力理解，仲要將錯就錯傳俾無辜嘅下一代。

帖文一出旋即引起網民熱議，紛紛留言炮轟事主表妹，「又累咗下一代」、「睇住啲小朋友咁，又乜都幫唔到手，真係好無力」。亦有人表示擔心小朋友的成長，點擊查看更多留言：

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳