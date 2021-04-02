【無品鄰居】公屋樓上晾被單遮窗好自私　街坊諗計對付缺德鄰居：用力扯落嚟

▲ 有公屋戶樓上晾被單，遮擋了樓下的窗戶。

鄰居之間和睦相處，遇上問題都可以有個照應，不過一旦出現麻煩鄰居就令人頭痛。近日有網民在社交媒體分享，公屋戶樓上有人晾被單，遮擋了樓下的窗戶，於是網上問大家意見，街坊隨即留言獻計，幫忙對付缺德鄰居。

被單覆蓋樓下窗戶阻通風

該名網民於本周三3月31日在facebook群組「東涌逸東邨谷」發帖，並上載兩張照片，寫道︰

如果你係樓下個住客你哋會點做呀？

其中一張照片可見，樓上一個單位把一張長長的淺色被單晾出窗外，被單延伸至樓下單位，把樓下的冷氣機外機位置及整個窗戶覆蓋。

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而另一張照片似是樓上同一單位，又晾了一張彩色被單，這次被單遮住樓下3分1窗戶。照片中也拍到其他單位的窗戶，當中只有這個單位晾衫特別誇張，舉動缺德又自私，完全妄顧別人。

網民獻計︰用力扯跌落街

網民批評樓上住戶很缺德，留言「啲人可以自私成咁」，也有網民笑指「原來我樓上遮住我一隻窗已經係好仁慈」、「幾好，有遮光，瞓多陣晏覺」。此外，網民紛紛提出如何對付自私鄰居，包括「用力扯佢跌落街」、「拉落嚟，放返佢門口」。點擊看更多網民意見︰

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不過，有部分網民認為還是影相，再交給管理處處理較妥當，「私了要預咗佢報復，咁就長期戰爭了」。其中有網民表示鄰居應非故意，建議可提醒對方，因為「鄰居關係差就只會搞到大家都唔開心」。

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責任編輯：王明芳