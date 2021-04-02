【口同鼻拗】稱誤將$500當$20支付的士車資　傷殘伯伯斥司機存心欺騙：你良心在嗎

▲ 稱誤將$500當$20支付的士車資，傷殘伯伯斥司機存心欺騙。

近日有自稱傷殘和只有六成視力的伯伯在網上發文，指乘坐的士時，因車廂燈光昏暗，誤將一張500元紙鈔當成20元紙鈔支付車費，當時他想向司機確認，但對方沒有理會便找續，伯伯下車後，司機就馬上開車絕塵而去，令他不禁在網上控訴「問問你的良心，在嗎？」。

該名伯伯於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，稱自己曾因中風行動不便，出入需使用四腳架，且視力只有正常人的六、七成。有天晚上12時許，他乘的士由粉嶺孔嶺村前往軍地，車資為20多元。

伯伯本想以一張20元紙鈔和一張10元紙鈔支付車資，但由於車箱燈光昏暗，他誤將錢包內的500元當成20元。當時司機望了一眼，迅速將錢拿在手中。伯伯以為金額不對，遂向司機確認「是否30元」，惟司機沒有回答就找續2元。

伯伯為怕阻礙司機時間，趕緊下車，但還未站定，司機就馬上開車絕塵而去，當時他發覺不對勁，馬上檢查錢包，才發現錯把500元當成20元。他補充，當天絕對沒有記錯，「因坐車前剛遇朋友沒散錢，同朋友兌了一張500元，剩下兩張20元兩張10元坐車之用」。

伯伯表示自己連車牌號也看不清，故無從追究，在網上發文亦並非為討回500元，只是不吐不快。他又稱，自己依靠綜援過活，認為司機此舉屬無良、無品。

當你輕看發了一筆小財的時候，那區區幾百元可是一個傷殘老人靠綜援過日子的救命錢，多行不義必遭天譴，問問你的良心，在嗎？是不是給狗吃了！

貼文引起網民熱議，不少人同情伯伯的遭遇，亦有人認為伯伯作為乘客，自己亦有責任點清金額。點擊下圖看網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣