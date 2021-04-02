【親子好去處】昂坪360推創意纜車Tea Set活動　參加遊戲有機會贏得門票及小食

▲ 昂坪360纜車考考大家創意，構思合自己心水的纜車下午茶Menu。

連續5日的復活節長假期開始了！如果沒有計劃特別的活動，不妨考慮一下安在家中玩遊戲，更有機會贏取來回纜車門票以及經典小食。

大家心目中的理想下午茶是怎樣的？有沒有想過如果可以在纜車嘆Tea Set，又會想吃甚麼呢？

昂坪360纜車想考考大家發揮創意，構思合自己心水的纜車下午茶Menu，而最具創意的10位朋友，更會獲得昂坪360雙人來回纜車門票以及恆香經典小食！

參加方法︰

1. Like Facebook Post

2. Like Facebook Page

3. 留言你的創意Tea Set Menu

截止日期：4月7日中午12時

公布得獎：4月9日

獎品詳情︰昂坪360雙人來回纜車成人門票兩張及恆香經典小食一份，包括迷你皮蛋酥、老婆餅、迷你合桃酥（各1件），咖啡雞蛋卷（6枝）及馬仔（2件）

按此查看條款及細則。

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責任編輯：王明芳