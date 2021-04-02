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房協筲箕灣明華大廈重建落成　首批住戶交鎖匙入伙

社會 12:40 2021/04/02

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房協筲箕灣明華大廈第一期重建工程完成。（房協提供）

房協筲箕灣明華大廈第一期重建工程完成，兩幢落成的新建樓宇提供966個出租單位，用作安置受第2期重建計劃影響的居民。房協指，為了讓住戶作搬遷準備，會提早在新租約生效日期前14天派發單位鎖匙予住戶，由新單位起租日起計，房協亦會豁免住戶原居單位1個月的租金；而首批住戶上月30日起陸續收樓，預計今年年中完成入伙安排。

房協表示，考慮到居民的意見及當前經濟環境，房協為調遷至第1期重建新單位的住戶提供4年過渡性租金減免安排，由新租約生效日起計， 住戶於首年將享有4成的租金減免，而減免幅度將按年遞減1成， 即於第5年才需繳付十足租金水平。

筲箕灣明華大廈重建工程分為三期，預料明年展開第二期拆卸工程，整個工程完成後，可提供2,500多個出租單位、750個資助出售單位，以及約600個「長者安居樂」單位。

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記者：陳子謙

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