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【活得健康啲】牆壁發霉用油漆遮蓋超錯　專家教2招杜絕霉根KO不鏽鋼陳年污漬

食用安全 18:22 2021/04/02

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

專家教大家正確除濕防霉貼士。

「回南天」天氣潮濕，又是霉菌出現的時候。有許多人或會直接在發霉牆身髹上油漆，以為就能擊退霉菌。但其實大錯特錯， TOPick就邀請到裝修學院校長Simon，教大家春天除濕防霉大法。

校長Simon分享了2個防霉方法，特別針對家中濕氣重的地方：洗手間和廚房以及發霉牆壁。

點擊大圖了解更多防霉方法：

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除霉劑+玻璃膠

  • 坊間有些除霉劑專門針對洗手盆、浴缸等邊位的玻璃膠，噴一噴基本上可清走霉根。如情況太嚴重，Simon建議先剷走舊的玻璃膠，然後消毒，再重新鋪上玻璃膠。

防霉水

  • 如對付發霉牆壁，可使用牆身專用的防霉水，只要在有霉菌的牆身直接噴上，再抹走，最後髹上油漆便可。

去除不鏽鋼廚具陳年污漬

另外，Simon更教大家去除不鏽鋼廚具頑固污漬的方法。首先搖勻潔亮劑，再噴上不鏽鋼廚具，最後用乾淨的布抹走潔亮劑即可。

點擊大圖了解去除不鏽鋼廚具污漬方法：

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資料提供：裝修學院 

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同場加映：東芝強效除濕乾衣壓縮式抽濕機介紹，即睇【下一頁

責任編輯：張懿慧

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