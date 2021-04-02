【撈亂骨頭】死者火化後尚未完成撿骨　殯儀館職員誤將骨灰當垃圾清理吸進吸塵機

▲ 殯儀館職員將骨灰當垃圾清理，全部吸進吸塵機。

火化處理死者遺體是常見方式，不過日前日本一間殯儀館就發生火化程序嚴重失誤事故。職員在未確認火化爐內是否完成撿骨，就開啟吸塵機清潔，骨灰全被當垃圾處理，令家屬悲痛不已，要求賠償。

綜合日媒報道，去年11月18日，京都宇治市一名高齡90歲的老婦離世，同月20日在殯儀館舉辦喪禮後送去火化，家屬們在館內等待火化結束後撿骨。

但沒想到過程中，火葬場人員突然告知，一名員工沒有確認家屬是否已經撿骨，就用吸塵機清潔火化爐，使所有遺骨骨灰被吸光。

家屬當場崩潰，並在工作人員引導下到火爐旁，只見平台上已無骨灰，只剩下些許白色粉末，無法辦認是否為母親的骨灰。工作人員又表示，經高溫燃燒後很難透過DNA鑑定身分。

家屬痛批，工作人員在未確認火化後撿骨是否完成，就開啟吸塵器清潔實在離譜。

失去母親的遺骨，造成巨大的精神痛苦。

家屬表示最希望可將骨灰找回來，若骨灰無法復原，希望宇治市政府擔起責任，因為該殯儀館為市下核准經營。目前家屬向宇治市追討3300萬日圓（約港幣230萬元）賠償。

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責任編輯：羅嘉欣