【環保水樽】屈臣氏蒸餾水推可重用+可回收鋁瓶裝水　為環保署設置入樽機回收1個膠樽可獲1毫【附教學詳情】

▲ 屈臣氏蒸餾水推出環保鋁瓶裝水，又為環保署設置入樽機。（湯炳強攝）

屈臣氏蒸餾水即將於香港推出100%可重用及可回收的PATHWATER鋁瓶裝水，實踐Reuse（重複使用）及Reduce（減少）的環保概念。此外，屈臣氏蒸餾水為環保署陸續設置60部入樽機，可回收大部分不同飲料的膠樽，每回收1個膠樽，可獲得1毫回贈。TOPick帶大家了解PATHWATER的特色及示範使用入樽機。

鋁瓶裝水耐高溫可多次重用

PATHWATER由美國進口，售價$28/600mL，在2021年4月中於各大零售點推出。PATHWATER設計簡約，無樽身塑膠招紙，輕巧方便。而瓶內塗層不含BPA，耐高溫，用家可多次重用，打造更綠色生活。

屈臣氏實業業務創新及策劃總監蕭健敏接受訪問時表示，PATHWATER 鋁瓶裝水的鋁瓶物料用7成以上的回收物料製成，鋁質的瓶可回收性非常高，比起塑膠更強。

除了可以多次使用外，即使把它回收，放到一般三色筒的金屬回收筒，都完全沒問題！

蕭健敏表示只要洗乾淨這個樽，便可以把它重用很多次，而美國的用家習慣大約使用5至6次，才把它回收。

鋁瓶裝水與rPET的分別

屈臣氏蒸餾水過往一直推出rPET可回收的膠樽，為何要推出鋁瓶裝水？蕭健敏重伸其實rPET已經可以實踐5個R的環保概念的recycle（回收），但是在Reuse（重複使用）及Reduce（減量）這兩個R方面，他們需要用鋁瓶裝水把這個概念實踐得更好。

鋁瓶裝水可以配合喜歡自備水樽的人士的生活模式。

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推出共60 部「入樽機」

▲ 屈臣氏蒸餾水為環保署亦推出入樽機，方便大眾回收膠樽。（湯炳強攝）

屈臣氏蒸餾水已於今年（2021年）首季起為環保署陸續設置60部入樽機，可以回收大部份飲品膠樽。「入樽機」會分階段設置在人流較為密集的公眾地方或政府設施等地點，方便公眾交回使用完畢的塑膠飲料容器。除回收膠水樽外，入樽機更可回收大部份飲品膠樽，同時提供回贈以助更多港人建立膠樽回收習慣。

「入樽機」會設置在指定商場、院校、部分政府設施包括公園、政府綜合大樓及綠在區區，詳細地址請【下一頁】

「入樽機」可回收大部份飲品膠樽

入樽機設有條碼識別器、形狀識別器及重量評估，辨別膠樽可否回收。除回收膠水樽外，入樽機更可回收大部份飲品膠樽。大家回收膠樽時只需保留膠樽條碼、招紙、樽蓋，保持膠樽不變形，並清空樽。

回贈方式多元化

入樽機具備八達通及AlipayHK回贈功能，每成功回收一個膠樽，市民可以AlipayHK或八達通收取港幣 $0.1 ，每個賬戶每天最多可回收30個膠樽。

此外，捐贈者亦可選擇捐獻回贈金額功能，將回贈金額捐予指定慈善機構，包括香港公益金、香港女童軍總會或香港童軍總會。

雖然回收機的功能及設計不斷改良，但蕭健敏指香港需要的智能回收機的數目遠高於現在市面上已有的智能回收機，所以只要回收機的運作暢順及整體上的營運成本是合理，他們都會繼續運行全部的回收機。

點擊大圖了解使用 「入樽機」方法（把回贈捐贈到慈善機構）：

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點擊大圖了解使用 「入樽機」方法（以八達通領取回贈）：

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點擊大圖了解回收詳情：

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同場加映：為大家推介簡易親子食譜，即睇【下一頁】

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記者：王芷瑩