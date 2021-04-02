【網紅真身】日本性感運動網紅坐擁過萬Fans　YouTube公開真面目網民勁崩潰

▲ 日本一名標榜性感的運動「女」網紅，真身原來是一名37歲大叔！

近年不少YouTuber奉行「不露面」主義，而日本一名標榜性感的運動網紅「千春（むね肉ちはる）」也不例外，每次拍片出鏡都會戴上口罩，再將鏡頭聚焦在豐滿上圍，吸引網民目光。日前千春卻自爆真身，原來他是一名37歲大叔，即時嚇壞眾多擁躉！

千春去年12月開始YouTube拍片生涯，不時會在個人頻道上分享跳繩、慢跑等運動影片，而影片中的千春一直戴著口罩，只露出些長髮，以及經化妝的雙眼，令人不禁揣測口罩下的真實面貌。

在公開影片中，千春甚少與觀眾對話，影片都是集中在她的胸口，影片一條最高點擊率達17萬次，頻道訂閱人數過萬人。

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而近日，千春卻突然做好「炎上覺悟」（可能引發怒氣的覺悟），上傳影片公開真相。原來真實的他是一名37歲婚且失業的男子，震驚一眾觀眾！

千春講述拍片原由，是因為公司受新冠疫情影響，而要員工大幅減薪，才令他毅然決定辭職，改往YouTube界發展。

他表示，當初拍片是瞞著老婆進行，沒想到卻收獲廣大迴響，令他感到難以置信，但也不想讓支持者有被騙感覺，因此才會選擇公開真相。

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在影片中，他即場曝光自己男扮女裝的變身過程。雖然公開真相後，他的YouTube訂閱人數大幅下滑，但仍然有不少人認為他的賣點相當有趣，無損他的網絡話題性。

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責任編輯：羅嘉欣