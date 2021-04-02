【食肆換氣量】專家指添空氣淨化裝置可符換氣標準　業界憂供不應求冀延長一個月寬限期

▲ 全港食肆須於本月底前，將換氣量提升至每小時最少6次。（資料圖片）

全港食肆須於本月底前，將換氣量提升至每小時最少6次。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑表示，指引有兩個執行方向，分別是提升機組換氣量和加裝空氣淨化設備，最終由通風承辦商認證。

源栢樑在一個電台節目表示，一些燒烤和火鍋店的鮮風量每小時至少15次，故問題不大，而亦有一些大型食肆原有機組當調較至較大換氣量亦可符合要求；至於一些食肆未必做到每小時6次鮮風量，則可選擇安裝空氣淨化裝置。

他指，已向空氣淨化裝置的供應商索取到500多部機種資料，機電署批出超過一百款裝置，工作小組會陸續向業界公布，預計每間食肆需1000至2000元加裝裝置，認為價錢合理。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，政府要求食肆今個月底前，將換氣量提升是十分倉促的決定，擔心市面的空氣淨化裝置供不應求，期望政府給予多一個月寬限期。他又建議，政府應以放寬堂食營業時間等為誘因，令業界更配合提高鮮風量政策。

室內環境測量專家、理大機械工程學系客座副教授羅國湧表示，即使全港食肆增加鮮風量，都不可以百分百防止傳播，隱形患者排出帶病毒的粒子，仍有機會在近距離內傳染他人，建議參考醫院及手術室等系統，令室內空氣的排放方式由上向下走，降低粒子在空氣中浮游的機會。

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責任編輯：陳子謙