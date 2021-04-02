  • 29°C
香港時間 : 2021402日 (週五) 15:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食肆換氣量】專家指添空氣淨化裝置可符換氣標準　業界憂供不應求冀延長一個月寬限期

社會 14:08 2021/04/02

分享：

熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

全港食肆須於本月底前，將換氣量提升至每小時最少6次。（資料圖片）

全港食肆須於本月底前，將換氣量提升至每小時最少6次。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑表示，指引有兩個執行方向，分別是提升機組換氣量和加裝空氣淨化設備，最終由通風承辦商認證。

源栢樑在一個電台節目表示，一些燒烤和火鍋店的鮮風量每小時至少15次，故問題不大，而亦有一些大型食肆原有機組當調較至較大換氣量亦可符合要求；至於一些食肆未必做到每小時6次鮮風量，則可選擇安裝空氣淨化裝置。

他指，已向空氣淨化裝置的供應商索取到500多部機種資料，機電署批出超過一百款裝置，工作小組會陸續向業界公布，預計每間食肆需1000至2000元加裝裝置，認為價錢合理。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，政府要求食肆今個月底前，將換氣量提升是十分倉促的決定，擔心市面的空氣淨化裝置供不應求，期望政府給予多一個月寬限期。他又建議，政府應以放寬堂食營業時間等為誘因，令業界更配合提高鮮風量政策。

室內環境測量專家、理大機械工程學系客座副教授羅國湧表示，即使全港食肆增加鮮風量，都不可以百分百防止傳播，隱形患者排出帶病毒的粒子，仍有機會在近距離內傳染他人，建議參考醫院及手術室等系統，令室內空氣的排放方式由上向下走，降低粒子在空氣中浮游的機會。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】一文睇清確診患者行蹤　55歲送貨員5日內到訪3食肆8屋苑
10:16 2021/03/25
【新冠肺炎】一文睇清確診患者行蹤　55歲送貨員5日內到訪3食肆8屋苑
【抗疫支援】機管局延長機場業紓緩措施至今年5月底　商鋪食肆續獲免租
18:37 2021/03/23
【抗疫支援】機管局延長機場業紓緩措施至今年5月底　商鋪食肆續獲免租
【新冠肺炎】新增7間食肆曾有確診者到訪　62歲婦發病後到潮福飲茶疑致1人初步確診
10:55 2021/03/20
【新冠肺炎】新增7間食肆曾有確診者到訪　62歲婦發病後到潮福飲茶疑致1人初步確診
【新冠肺炎】新增3間食肆曾有確診者到訪　失嗅覺女患者曾訪7處地方
09:51 2021/03/19
【新冠肺炎】新增3間食肆曾有確診者到訪　失嗅覺女患者曾訪7處地方
燒烤 火鍋 電台 經濟 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【倫常命案】男戶主公司近半年經濟周轉困難　過往家庭紀錄良好沒有家暴情況
16:53 2021/04/01
【倫常命案】男戶主公司近半年經濟周轉困難　過往家庭紀錄良好沒有家暴情況
【想你張國榮】抑鬱症不只是心理疾病　哥哥患生理抑鬱影響身體機能
12:15 2021/04/01
【想你張國榮】抑鬱症不只是心理疾病　哥哥患生理抑鬱影響身體機能
【婚外情】為兒開電腦播卡通妻忘記登出　綠帽夫驚揭妻出軌4男尋歡逾70次
16:44 2021/03/30
【婚外情】為兒開電腦播卡通妻忘記登出　綠帽夫驚揭妻出軌4男尋歡逾70次