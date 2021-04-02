【輪候公屋】港媽排公屋免超入息上限想再生仔　網民轟「攞著數」連累小朋友一生

▲ 一名疑似是「新香港人」的媽媽欲再生仔，希望排公屋免超入息上限。

本港公屋輪候冊現時約有25.3萬家庭等上樓，平均輪候時間5.7年，創逾20年新高。有正輪候公屋的港媽疑為免超入息上限，打算再生小朋友，並徵詢網民意見，卻惹來網民炮轟為「攞著數」生育，行為無恥之餘，更會連累孩子一生。

有網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」分享一張家長群組截圖，一名港媽在群組內問有否其他媽媽正輪候公屋，因她有意生多個B，以免超出入息上限和總資產限額以助上樓。

有沒有寶媽正在輪候想生多個孩子博申請公屋不超額呢？

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帖文一出引起網民批評，有留言指「生小朋友係夫妻喜樂，並不是為爭取更多福利！」又有人斥責港媽為「攞著數」去生小朋友，會影響孩子一生。有網民亦指出該名港媽使用「寶媽」一詞，懷疑是「新香港人」。

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根據房屋署資料顯示，申請公屋的每月最高入息限及總資產淨值限額，家庭人數越多限額越高，如2人家庭的每月最高入息限額是$19,550、3人家庭$24,410、4人家庭則升至$30,950。若名列申請表的家庭成員已懷孕滿16星期或以上，該名胎兒可作一名家庭成員計算。

據悉，正常輪候公屋下，2或3人家庭會獲派2至3人單位、3或4人家庭會獲派3至4人單位；如家庭在輪候中途「加名」，有機會加長輪候時間。

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責任編輯︰王明芳