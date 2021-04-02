康文署轄下公眾游泳池及泳灘重開 一文看清即睇各區重開名單及限制
康文署轄下的35個公眾游泳池、15個泳灘和所有博物館都將於今日（2日）起重開。使用者在進入處所前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。
35個重新開放的公眾游泳池的入場人數不超過可容納人數的30%，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號。開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。
身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限；教練在指導學員期間須一直佩戴口罩。
35個重開公眾游泳池名單如下：
- 堅尼地城游泳池
- 中山紀念公園游泳池
- 柴灣游泳池
- 港島東游泳池
- 小西灣游泳池
- 包玉剛游泳池
- 摩理臣山游泳池
- 灣仔游泳池 (只供團體訓練之用)
- 大環山游泳池
- 觀塘游泳池
- 藍田游泳池
- 荔枝角公園游泳池
- 李鄭屋游泳池
- 九龍公園游泳池
- 大角咀游泳池
- 摩士公園游泳池
- 東涌游泳池
- 屯門游泳池
- 屯門西北游泳池
- 元朗游泳池
- 天水圍游泳池
- 屏山天水圍游泳池
- 荃景圍胡忠游泳池
- 城門谷游泳池
- 葵盛游泳池
- 北葵涌賽馬會游泳池
- 青衣游泳池
- 青衣西南游泳池
- 粉嶺游泳池
- 大埔游泳池
- 沙田賽馬會游泳池
- 顯田游泳池
- 馬鞍山游泳池
- 將軍澳游泳池
- 西貢游泳池
15個泳灘會重新提供救生員服務，上午9時至下午6時提供救生員服務；在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長，由上午8時至下午7時；其餘泳灘的救生服務會繼續暫停，市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以避免發生意外。
15個泳灘名單如下：
- 深水灣泳灘
- 大浪灣泳灘
- 淺水灣泳灘
- 赤柱正灘泳灘
- 石澳泳灘
- 洪聖爺灣泳灘
- 銀礦灣泳灘
- 麗都灣泳灘
- 更生灣泳灘
- 馬灣東灣泳灘
- 清水灣第二灣泳灘
- 銀線灣泳灘
- 廈門灣泳灘
- 蝴蝶灣泳灘
- 黃金泳灘
所有博物館（香港海防博物館除外）今日（2日）起將重新開放部分展覽設施及公眾節目，並限制參觀人數。香港科學館及香港太空館將實施分段入場。部分互動式展品將繼續暫停。香港電影資料館的資源中心和售票處亦將重開，展覽廳和電影院將繼續關閉以進行維修工程。
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責任編輯：陳子謙