  • 29°C
香港時間 : 2021402日 (週五) 14:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

康文署轄下公眾游泳池及泳灘重開　一文看清即睇各區重開名單及限制

社會 13:45 2021/04/02

分享：

熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

康文署轄下的35個公眾游泳池和15個泳灘今日重開。（資料圖片）

康文署轄下的35個公眾游泳池、15個泳灘和所有博物館都將於今日（2日）起重開。使用者在進入處所前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。

35個重新開放的公眾游泳池的入場人數不超過可容納人數的30%，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號。開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。

身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限；教練在指導學員期間須一直佩戴口罩。

35個重開公眾游泳池名單如下：

  • 堅尼地城游泳池
  • 中山紀念公園游泳池
  • 柴灣游泳池
  • 港島東游泳池
  • 小西灣游泳池
  • 包玉剛游泳池
  • 摩理臣山游泳池
  • 灣仔游泳池 (只供團體訓練之用) 
  • 大環山游泳池
  • 觀塘游泳池
  • 藍田游泳池
  • 荔枝角公園游泳池
  • 李鄭屋游泳池
  • 九龍公園游泳池
  • 大角咀游泳池
  • 摩士公園游泳池
  • 東涌游泳池
  • 屯門游泳池
  • 屯門西北游泳池
  • 元朗游泳池
  • 天水圍游泳池
  • 屏山天水圍游泳池
  • 荃景圍胡忠游泳池
  • 城門谷游泳池
  • 葵盛游泳池
  • 北葵涌賽馬會游泳池
  • 青衣游泳池
  • 青衣西南游泳池
  • 粉嶺游泳池
  • 大埔游泳池
  • 沙田賽馬會游泳池
  • 顯田游泳池
  • 馬鞍山游泳池
  • 將軍澳游泳池
  • 西貢游泳池

15個泳灘會重新提供救生員服務，上午9時至下午6時提供救生員服務；在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長，由上午8時至下午7時；其餘泳灘的救生服務會繼續暫停，市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以避免發生意外。

15個泳灘名單如下：

  • 深水灣泳灘
  • 大浪灣泳灘
  • 淺水灣泳灘
  • 赤柱正灘泳灘
  • 石澳泳灘
  • 洪聖爺灣泳灘
  • 銀礦灣泳灘
  • 麗都灣泳灘
  • 更生灣泳灘
  • 馬灣東灣泳灘
  • 清水灣第二灣泳灘
  • 銀線灣泳灘
  • 廈門灣泳灘
  • 蝴蝶灣泳灘
  • 黃金泳灘

所有博物館（香港海防博物館除外）今日（2日）起將重新開放部分展覽設施及公眾節目，並限制參觀人數。香港科學館及香港太空館將實施分段入場。部分互動式展品將繼續暫停。香港電影資料館的資源中心和售票處亦將重開，展覽廳和電影院將繼續關閉以進行維修工程。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

相關文章

【廣東地震】廣東河源3.7級地震　本港約百市民向天文台報告震感
今日 10:25
【廣東地震】廣東河源3.7級地震　本港約百市民向天文台報告震感
【新冠肺炎】消息：新增約20宗確診個案　涉源頭不明個案設疫情記者會
今日 12:12
【新冠肺炎】消息：新增約20宗確診個案　涉源頭不明個案設疫情記者會
【太魯閣號出軌】台灣花連縣有列車出軌　據報36死72人被困【多圖】
今日 13:00
【太魯閣號出軌】台灣花連縣有列車出軌　據報36死72人被困【多圖】
游泳 泳池 運動 康文署 新冠肺炎疫情 運動

最高瀏覽

【倫常命案】男戶主公司近半年經濟周轉困難　過往家庭紀錄良好沒有家暴情況
16:53 2021/04/01
【倫常命案】男戶主公司近半年經濟周轉困難　過往家庭紀錄良好沒有家暴情況
【想你張國榮】抑鬱症不只是心理疾病　哥哥患生理抑鬱影響身體機能
12:15 2021/04/01
【想你張國榮】抑鬱症不只是心理疾病　哥哥患生理抑鬱影響身體機能
【婚外情】為兒開電腦播卡通妻忘記登出　綠帽夫驚揭妻出軌4男尋歡逾70次
16:44 2021/03/30
【婚外情】為兒開電腦播卡通妻忘記登出　綠帽夫驚揭妻出軌4男尋歡逾70次