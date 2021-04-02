康文署轄下公眾游泳池及泳灘重開　一文看清即睇各區重開名單及限制

▲ 康文署轄下的35個公眾游泳池和15個泳灘今日重開。（資料圖片）

康文署轄下的35個公眾游泳池、15個泳灘和所有博物館都將於今日（2日）起重開。使用者在進入處所前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。

35個重新開放的公眾游泳池的入場人數不超過可容納人數的30%，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號。開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。

身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限；教練在指導學員期間須一直佩戴口罩。

35個重開公眾游泳池名單如下：

堅尼地城游泳池

中山紀念公園游泳池

柴灣游泳池

港島東游泳池

小西灣游泳池

包玉剛游泳池

摩理臣山游泳池

灣仔游泳池 (只供團體訓練之用)

大環山游泳池

觀塘游泳池

藍田游泳池

荔枝角公園游泳池

李鄭屋游泳池

九龍公園游泳池

大角咀游泳池

摩士公園游泳池

東涌游泳池

屯門游泳池

屯門西北游泳池

元朗游泳池

天水圍游泳池

屏山天水圍游泳池

荃景圍胡忠游泳池

城門谷游泳池

葵盛游泳池

北葵涌賽馬會游泳池

青衣游泳池

青衣西南游泳池

粉嶺游泳池

大埔游泳池

沙田賽馬會游泳池

顯田游泳池

馬鞍山游泳池

將軍澳游泳池

西貢游泳池

15個泳灘會重新提供救生員服務，上午9時至下午6時提供救生員服務；在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長，由上午8時至下午7時；其餘泳灘的救生服務會繼續暫停，市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以避免發生意外。

15個泳灘名單如下：

深水灣泳灘

大浪灣泳灘

淺水灣泳灘

赤柱正灘泳灘

石澳泳灘

洪聖爺灣泳灘

銀礦灣泳灘

麗都灣泳灘

更生灣泳灘

馬灣東灣泳灘

清水灣第二灣泳灘

銀線灣泳灘

廈門灣泳灘

蝴蝶灣泳灘

黃金泳灘

所有博物館（香港海防博物館除外）今日（2日）起將重新開放部分展覽設施及公眾節目，並限制參觀人數。香港科學館及香港太空館將實施分段入場。部分互動式展品將繼續暫停。香港電影資料館的資源中心和售票處亦將重開，展覽廳和電影院將繼續關閉以進行維修工程。

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責任編輯：陳子謙