【智叔病逝】浸大師生為廖啟智辦追思會　《造星III》張進翹貼合照永記教誨

▲ 張進翹（Manson）貼合照悼念「智叔」廖啟智。

資深演員「智叔」廖啟智不敵癌魔，在上月28日於家人陪伴下離世，終年66歲。生前是浸大電影學院講師的智叔深受學生愛戴，浸大師生將於本月在校內為智叔舉行追思會。

憑ViuTV節目《全民造星III》彈起的張進翹（Manson）也為智叔的學生，他日前便撰文悼念恩師。

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▲ （IG圖片）

Manson於社交平台貼出與智叔的合照，並標籤地點為香港浸會大學電影學院。他寫道：

廖老師，

對不起，在學的時候，

不懂得好好珍惜，

總是讓你生氣。

我會繼續努力，

珍惜演出機會，

希望可以做到「額外加分」...

一路好走。

#最後十四堂星期二的課

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▲ （IG圖片）

縱橫影視及舞台劇界逾40年的智叔向來很愛錫學生，生前是浸大電影學院講師，桃李滿門。生前曾多次為學生義務演出，即使身體不適也堅持服藥演出。

他對演戲的熱誠及認真專業的態度令人欣賞，一直備受大家尊敬。而浸大師生宣布將在4月內在校內為智叔舉行追思會。

智叔遺願也是希望為學生執導電影，而好友田啟文已答應為他完成心願。

同場加映：陳卓賢、顧定軒專訪