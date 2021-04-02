【確診數字】新增19宗確診個案　7宗本地個案包括一宗源頭不明

▲ 新增19宗確診個案，7宗本地個案包括一宗源頭不明。

本港疫情似有緩和之時，今日（2日）新增確診個案有上升情況，本港新增19宗確診個案，患者年紀最小只有5個月大，包括12宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

今日本地個案中，有一宗不明源頭涉及33歲男子，他在潛伏期曾到中山紀念公園參與7人足球賽，亦曾到新都城中心二期商場，有關商場列入強制檢測，詳情即看：【下一頁】

政府昨日（1日）公布疫苗接種計劃最新安排，公務員事務局局長聶德權稱，將於4月5日，恢復向市民接種復必泰疫苗。疫苗供應商今日向衞生署交中期報告，指疫苗沒有品質安全問題。政府不會使用封蓋出現瑕疵的相關批次，而是向市民接種新一批抵港疫苗。詳情即看：【下一頁】

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另外，康文署轄下的35個公眾游泳池、15個泳灘和所有博物館都將於今日（2日）起重開。使用者在進入處所前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋