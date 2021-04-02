【源頭不明】33歲男潛伏期曾到中山紀念公園參與7人足球賽　新都城中心二期商場列入強制檢測

▲ 衞生防護中心公布，今日1宗源頭不明個案，包括一名33歲無業男，他居於將軍澳大牛湖將軍澳村。

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（2日）新增19宗確診個案，涉7男12女，包括12宗輸入個案，以及7宗本地個案，包括6宗有關連，另有1宗源頭不明，包括一名33歲無業男，他居於將軍澳大牛湖將軍澳村。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名患者在3月29日感到不適，翌日到門診留深喉唾液樣本後呈陽性。他在3月17日曾與朋友在中山紀念公園參與7人足球比賽，當時大家沒有戴口罩，故曾與他踢波的人士須接受檢疫。她指，同隊的球員和部分對手球員是與患者相識，由於比賽是透過網上招人踼波，仍要追蹤其他人士，目前已安排11人檢疫。

他較常到新都城中心二期商場買外賣，包括大家樂、金記冰室和南記粉麵，早前亦有一名患者曾於3月19至25日期間到同一商場一粥麵進行裝修，由於該食肆與金記和南記同處UG一層，為穩陣起見，會將新都城中心二期商場列入強制檢測範圍，曾在3月19日後逗留2小時以人士包括員工和顧客，亦須接受強制檢測。

她又指，雖然患者只是買外賣，不排除有其他人士在商場其他範圍與患者碰面，故請政府資訊科技總監辦公室會向3月19日後曾到商場任何一間店舖的顧客，發放曝露通知，希望他們可以進行檢測。

此外，男患者亦在3月23日下午與家人曾到將軍澳PopCorn二期1樓 NAMCO室內遊樂場遊玩，包括打籃球、刮寶石、駕船等小遊戲，已通知該遊戲機中心進行大清洗和安排員工檢測。

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記者：陳子謙