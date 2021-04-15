【入樽機】環保署入樽機每回收1個膠樽可回贈1毫　一文睇清入樽機地址及開放時間

▲ 一文睇清入樽機地址及開放時間。（湯炳強攝）

屈臣氏蒸餾水已於今年（2021年）首季起為環保署陸續設置60部入樽機，可以回收大部份飲品膠樽。「入樽機」會分階段設置在人流較為密集的公眾地方或政府設施等地點，方便公眾交回使用完畢的塑膠飲料容器。除回收膠水樽外，入樽機更可回收大部份飲品膠樽，同時提供回贈以助更多港人建立膠樽回收習慣。

入樽機的使用方法請【按此】

點擊大圖了解入樽機詳細地址及開放時間：（更新至4月15日，資料以環保署專題網站為準）

東涌、屯門、元朗、天水圍

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上水、粉嶺、荃灣、葵青區

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沙田、大圍、大學、大埔

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將軍澳及九龍區

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九龍區

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港島區

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責任編輯：王芷瑩