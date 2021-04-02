【拿督千金】悼念張國榮將「懷念」寫成「懷疑」　莊思敏被網民圍攻大半日始更正

▲ 悼念張國榮寫成「永遠懷疑哥哥」，莊思敏被網民嘲笑：「點解唔懷疑楊明？」

昨日4月1是「哥哥」張國榮的死忌，不少藝人均在社交平台留言悼念，懷念張國榮的風采。其中藝人莊思敏也有出悼念Post，可是疑因寫錯字，將「永遠懷念」變成「永遠懷疑」，即令不少張國榮歌迷留言鬧爆不尊重偶像。

事緣莊思敏昨日在IG出Post，並以張國榮歌曲《最冷一天》歌詞作留言，寫道：「唯願會及時擁抱入眠 留在這世上最暖一面 茫茫人海取暖渡過 最冷一天4月1日 」

▲ 張國榮逝世18周年。（instagram圖片）

錯手寫錯字被圍攻

不過之後她卻錯手疑把「永遠懷念哥哥」寫成「永遠懷疑哥哥。」同時她又標註「#aprilfools #hkig #永遠懷念張國榮 #4月1日 #18年」。

莊思敏出post後幾小時內都未有更正，因此惹來網民炮轟，除指她對先人不敬，又指她的發帖排頭位的相片是她自己，之後兩張相才是張國榮。

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另外，網民又指她的hastag如「#hkig」、「rememberlove」及「followme」，似有消費哥哥，借機宣傳自己，甚至回應她是否更應「永遠懷疑楊明」，但莊思敏未有回覆。

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被網民翻舊帳

直至出post後十多個小時，莊思敏至今日才更正，但已被不少網民截圖瘋傳。

莊思敏又被網民翻舊帳，指她非首次在社交平台「出事」，2014她曾留言抱怨塞車，但相中戴上太陽眼鏡的她，鏡片反射前方並無車輛，因而被網民取笑她「扮塞車」，事後莊思敏解釋因車子剛好轉彎，而前方並無車輛，她大方表示：「笑吓、玩吓咪好！」

同場加映：林子善訪問

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