【第2號癌症殺手】女子口腔手部現詭異黑斑　確診大腸癌二期長40粒瘜肉

▲ 女子口腔手部現詭異黑斑，確診大腸癌二期長40粒瘜肉。

假如皮膚出現黑斑、色素沉澱，可能是某些疾病的警號。台灣一名婦人嘴內、手指長出許多詭異黑斑，醫生認為可能消化道出現問題，遂為她進行檢查，結果發現婦人確診大腸癌二期，而她身上的黑斑是「黑斑息肉症候群」的症狀。

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬近日在節目《醫師好辣》中分享案例，一名55歲的婦人因不小心跌倒，撞到鼻骨骨折而前來求醫。在診症期間，吳昭寬留意到婦人的嘴巴和手部有許多黑色斑點，他請婦人張開嘴巴，結果發現她的口腔黏膜、下咽位置都有不少黑斑，全部加起來恐有20至30處。

吳昭寬表示，這種黑斑可能反映消化道出現問題，於是緊急為婦人安排大腸鏡、胃鏡和抽血檢查。結果顯示，婦人的血色素只有8，而正常女性應為12以上，而她的大腸、小腸有30至40顆大小不一的瘜肉，最大的超過3厘米，大腸其中一段更有潰爛、滲血的情況。經切片檢查後，證實婦人患大腸癌二期。

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婦人在治療期間透露，自己的爺爺亦因大腸癌離世，身上同樣很多黑色斑點。吳昭寬指出，原來這種皮膚症狀稱為「黑斑息肉症候群」，是一種自體顯性遺傳疾病，如家族成員在手部、臉部、嘴唇、口腔黏膜發現這種斑點，就要特別小心，若然有潰爛等情況，可能有病變問題，例如黑色素瘤、基底細胞瘤等，恐有患癌風險。

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責任編輯：羅嘉欣